Спорт 07.07.2026 в 12:19
Бурятия впервые примет чемпионат Евразии по конному спорту
Соревнования пройдут на территории Янгажинского дацана
Текст: Карина Перова
Впервые Бурятия станет площадкой для проведения международных соревнований – чемпионата Евразии по дистанционным конным пробегам (6+).
Состязания пройдут 22 августа в Иволгинском районе на территории Янгажинского дацана. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 60 километров, продемонстрировав выносливость, мастерство и слаженную работу с лошадью.
«Для нашей республики это знаковое событие. Проведение чемпионата Евразии подтверждает, что Бурятия готова принимать соревнования международного уровня. Приглашаю жителей и гостей республики поддержать участников и стать частью этого спортивного праздника», – сказал министр спорта республики Иван Козырев.
Возрастное ограничение 6+