Бурятия впервые примет чемпионат Евразии по конному спорту

Впервые Бурятия станет площадкой для проведения международных соревнований – чемпионата Евразии по дистанционным конным пробегам (6+).

Состязания пройдут 22 августа в Иволгинском районе на территории Янгажинского дацана. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 60 километров, продемонстрировав выносливость, мастерство и слаженную работу с лошадью.

«Для нашей республики это знаковое событие. Проведение чемпионата Евразии подтверждает, что Бурятия готова принимать соревнования международного уровня. Приглашаю жителей и гостей республики поддержать участников и стать частью этого спортивного праздника», – сказал министр спорта республики Иван Козырев.

Возрастное ограничение 6+