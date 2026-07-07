Спорт 07.07.2026 в 12:19

Бурятия впервые примет чемпионат Евразии по конному спорту

Соревнования пройдут на территории Янгажинского дацана
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Текст: Карина Перова
Бурятия впервые примет чемпионат Евразии по конному спорту
Фото: архив «Номер один»

Впервые Бурятия станет площадкой для проведения международных соревнований – чемпионата Евразии по дистанционным конным пробегам (6+).

Состязания пройдут 22 августа в Иволгинском районе на территории Янгажинского дацана. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 60 километров, продемонстрировав выносливость, мастерство и слаженную работу с лошадью.

«Для нашей республики это знаковое событие. Проведение чемпионата Евразии подтверждает, что Бурятия готова принимать соревнования международного уровня. Приглашаю жителей и гостей республики поддержать участников и стать частью этого спортивного праздника», – сказал министр спорта республики Иван Козырев.

Возрастное ограничение 6+

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чемпионат Евразии конный спорт

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