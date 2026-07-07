Семья из Бурятии в одночасье стала многодетной

В Республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ 3 июля торжественно выписали первую в этом году тройню.

Для семьи она стала особенно долгожданной: все трое малышей – первые дети у родителей. Этот день стал настоящим праздником не только для счастливых родителей, но и для всего перинатального центра.

«Для нас большая честь выписывать вас. Появление тройни – это настоящий подвиг, колоссальный труд и мужество. От лица всего нашего учреждения и минздрава Бурятии поздравляю вас с этим чудом. Желаю вам растить детей большими, здоровыми и умными!», — поздравил главный врач РПЦ Эдуард Афанасьев.