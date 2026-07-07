Общество 07.07.2026 в 13:27

В Чебоксарах «курьеру» из Бурятии передали деньги, завернутые в пакет из-под кефира

Телефонные мошенники выманили у женщины почти 1,5 млн рублей
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Текст: Карина Перова
В Чебоксарах «курьеру» из Бурятии передали деньги, завернутые в пакет из-под кефира
Фото: УМВД России по г. Чебоксары (скриншот видео)

В Саратове оперативники из Чебоксар и полицейские Саратовской области задержали 21-летнего жителя Бурятии, выполнявшего роль курьера телефонных мошенников.

Молодой человек забрал у 57-летней жительницы Чебоксар порядка 1,5 млн рублей. Аферисты, притворившиеся сотрудниками ФСБ, убедили горожанку снять накопления и передать курьеру «для декларирования».

Пособника аферистов задержали в Саратове, где он забрал деньги у такой же обманутой местной жительницы.

«Со мной связались «сотрудники ФСБ». Они заявили, что якобы мои личные данные получили для поддержки ВСУ. Я полетел в Нижний Новгород, а оттуда – в Чебоксары. И получил деньги, завернутые в пакет из-под кефира. После я вернулся в Нижний Новгород и заложил средства в криптокошелек для моих кураторов, а себе оставил 75 тысяч рублей», - рассказал задержанный.

В отношении юноши завели уголовные дела по статье «Мошенничество» и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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мошенничество курьер

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