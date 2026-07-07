В Улан-Удэ выявили недочеты по благоустройству левой части Мемориала Победы

Сегодня, 7 июля, в Улан-Удэ комиссия проверила ход работ по благоустройству левой части Мемориала Победы. Здесь строители установили бортовые камни, обустроили тротуары вдоль Проспекта Победы и садовых дорожек.

Сейчас подрядная организация занимается монтажом смотровых балконов, системы видеонаблюдения, прокладкой кабельных линий и т.д.

«По результатам осмотра выявлены недочеты, подрядчику выставлен перечень замечаний с требованием устранить их в кратчайшие сроки», - прокомментировали в комитете городского хозяйства.

Напомним, благоустройство идет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Территорию планируют разделить на «тихие» и «громкие» зоны. Также здесь пообещали обустроить пешие тропы, велодорожку, детскую игровую площадку, смотровые площадки и «дождевые сады» – небольшие углубления для естественного сбора осадков, в которые высаживаются влагоустойчивые растения.