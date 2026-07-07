Жителя Бурятии оштрафовали на 50 тысяч за пожар в лесничестве

В Бурятии 56-летнего жителя поселка Усть-Баргузин оштрафовали на 50 тысяч рублей за лесной пожар, который возник по его вине в конце мая на территории Баргузинского лесничества.

Возгорание ликвидировали на площади 1 га силами лесхоза и лесничества. Специалисты задержали виновника недалеко от места возникновения пожара и передали сотрудникам правоохранительных органов.

«Вина жителя была доказана. После установления личности на поджигателя сотрудниками полиции был составлен протокол по ч.4 ст. 8.32 КоАП РФ. Органами надзорной деятельности было вынесено постановление о назначении штрафа в размере 50 тыс. рублей», - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Кроме того, нарушителя обязали возместить все затраты на тушение лесного пожара. Сумма не уточняется.

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Пребывание в лесном фонде ограничено. Находиться разрешается только в местах массового посещения граждан и в местах сбора дикоросов и валежника.