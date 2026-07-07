В жару на дорогах Улан-Удэ усилили контроль за фурами

В жару на дорогах Улан-Удэ сотрудники ГАИ и комитета по транспорту усилили контроль за большегрузами. С 10 июня по 31 августа введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств. Рейды проходят на основных магистралях города.

Когда дневная температура воздуха превышает 32 градуса, фуры с нагрузкой на ось более 10 тонн не могут передвигаться по городским асфальтированным дорогам. Большегрузам в таких случаях можно ездить только в ночное время – с 22:00 до 10:00.

«Это связано с тем, что при высокой температуре асфальт размягчается, и тяжелые машины могут разрушать дорожное покрытие. Чтобы предотвратить повреждение дорог, в жаркие дни усилены проверки большегрузного транспорта», - прокомментировали в комитете по транспорту.

За нарушение правил проезда предусмотрены штрафы: