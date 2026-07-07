Общество 07.07.2026 в 15:19

Китай наращивает сотрудничество с приграничными районами Монголии

Стороны обсудили целый ряд совместных проектов
A- A+
Текст: Иван Иванов
Китай наращивает сотрудничество с приграничными районами Монголии
Фото: архив «Номер один»
В городе Маньчжурия состоялась рабочая встреча представителей Монголии и Китая, посвящённая укреплению приграничного сотрудничества в аграрной и промышленной сферах. Как сообщает агентство «Монцамэ», стороны обсудили пути вывода на новый уровень практического взаимодействия приграничных регионов двух стран, в том числе в области сельского хозяйства, растениеводства, животноводства и лёгкой промышленности. Особое внимание уделили мерам по стимулированию торговли и привлечению инвестиций. 

Китайская сторона обозначила заинтересованность в реализации сельскохозяйственных проектов на территории монгольских аймаков Дорнод и Хэнтий. Кроме того, был поднят вопрос об упрощении процедур ввоза через пункты пропуска семян урожайных сортов, минеральных удобрений, средств защиты растений и сельскохозяйственной техники. Также речь шла о поддержке расширения сети центров продаж и сервисного обслуживания сельхозтехники в регионах — на основе устойчивой и последовательной политики.

В рамках встречи стороны обменялись мнениями относительно продолжения практики безвозмездной передачи 1000 саженцев ели для аймаков Дорнод и Хэнтий — в соответствии с действующим законодательством и в научно‑исследовательских целях.

Достигнута договорённость о дальнейшем взаимодействии профильных организаций по теме формирования зон, свободных от инфекционных заболеваний, — это критически важно для обеспечения экспорта монгольского мяса.

Отдельный блок обсуждения был связан с новыми перспективами, открывающимися в связи с преобразованием города Маньчжурия в пилотную зону свободной торговли. Участники встречи рассмотрели возможности по организации переработки сельскохозяйственного сырья, производимого в Монголии, и его последующему экспорту на внутренний рынок Китая.

При этом на фоне активного развития экспортных направлений в азиатском регионе наблюдается непростая ситуация с поставками монгольской говядины на другие рынки. Так, Россия отказывается от закупок экологически чистой говядины, баранины и козлятины из Монголии, отдавая предпочтение поставкам из других стран. В качестве обоснования такого решения российская сторона называет ветеринарные причины.
Теги
Монголия

Все новости

Самые крепкие союзы республики
07.07.2026 в 16:02
Житель Бурятии унес из камеры хранения чужой пакет с одеждой, обувью и флагом
07.07.2026 в 15:56
В Бурятии подполковника полиции осудили за помощь бизнесмену
07.07.2026 в 15:37
В Бурятии завершают строительство на одной стороне моста через реку Хаим
07.07.2026 в 15:37
В Бурятии отряд ЛизаАлерт за июнь получил 108 заявок
07.07.2026 в 15:20
Китай наращивает сотрудничество с приграничными районами Монголии
07.07.2026 в 15:19
В жару на дорогах Улан-Удэ усилили контроль за фурами
07.07.2026 в 15:10
Жителя Бурятии оштрафовали на 50 тысяч за пожар в лесничестве
07.07.2026 в 14:13
В Улан-Удэ выявили недочеты по благоустройству левой части Мемориала Победы
07.07.2026 в 13:42
В Чебоксарах «курьеру» из Бурятии передали деньги, завернутые в пакет из-под кефира
07.07.2026 в 13:27
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

Читайте также
Самые крепкие союзы республики
В Бурятии вручат 70 медалей «За любовь и верность»
07.07.2026 в 16:02
Житель Бурятии унес из камеры хранения чужой пакет с одеждой, обувью и флагом
Мужчина перепутал ячейку, а камеру помог открыть охранник магазина
07.07.2026 в 15:56
В Бурятии завершают строительство на одной стороне моста через реку Хаим
После подрядчик займется другой стороной
07.07.2026 в 15:37
В Бурятии отряд ЛизаАлерт за июнь получил 108 заявок
Одного пропавшего обнаружили мертвым
07.07.2026 в 15:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru