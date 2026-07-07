Китай наращивает сотрудничество с приграничными районами Монголии

В городе Маньчжурия состоялась рабочая встреча представителей Монголии и Китая, посвящённая укреплению приграничного сотрудничества в аграрной и промышленной сферах. Как сообщает агентство «Монцамэ», стороны обсудили пути вывода на новый уровень практического взаимодействия приграничных регионов двух стран, в том числе в области сельского хозяйства, растениеводства, животноводства и лёгкой промышленности. Особое внимание уделили мерам по стимулированию торговли и привлечению инвестиций.Китайская сторона обозначила заинтересованность в реализации сельскохозяйственных проектов на территории монгольских аймаков Дорнод и Хэнтий. Кроме того, был поднят вопрос об упрощении процедур ввоза через пункты пропуска семян урожайных сортов, минеральных удобрений, средств защиты растений и сельскохозяйственной техники. Также речь шла о поддержке расширения сети центров продаж и сервисного обслуживания сельхозтехники в регионах — на основе устойчивой и последовательной политики.В рамках встречи стороны обменялись мнениями относительно продолжения практики безвозмездной передачи 1000 саженцев ели для аймаков Дорнод и Хэнтий — в соответствии с действующим законодательством и в научно‑исследовательских целях.Достигнута договорённость о дальнейшем взаимодействии профильных организаций по теме формирования зон, свободных от инфекционных заболеваний, — это критически важно для обеспечения экспорта монгольского мяса.Отдельный блок обсуждения был связан с новыми перспективами, открывающимися в связи с преобразованием города Маньчжурия в пилотную зону свободной торговли. Участники встречи рассмотрели возможности по организации переработки сельскохозяйственного сырья, производимого в Монголии, и его последующему экспорту на внутренний рынок Китая.При этом на фоне активного развития экспортных направлений в азиатском регионе наблюдается непростая ситуация с поставками монгольской говядины на другие рынки. Так, Россия отказывается от закупок экологически чистой говядины, баранины и козлятины из Монголии, отдавая предпочтение поставкам из других стран. В качестве обоснования такого решения российская сторона называет ветеринарные причины.