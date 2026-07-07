В Бурятии отряд ЛизаАлерт за июнь получил 108 заявок

В отряде ЛизаАлерт Республики Бурятия поделились статистикой поисков за минувший июнь. Всего добровольцы получили 108 заявок.

Из этого числа поисковикам удалось найти живыми 86 человек. К сожалению, одного пропавшего обнаружили мертвым.

Также найдены родные двух человек, а 11 заявок – не подтвердились. Ненайденными остались восемь человек.

«Их поиски продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства», - заверили в отряде.