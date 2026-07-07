Житель Бурятии унес из камеры хранения чужой пакет с одеждой, обувью и флагом

В Тарбагатайском районе Бурятии 61-летнюю женщину обчистили в одном из продуктовых магазинов. Сельчанка оставила в камере хранения пакет с вещами – одеждой, обувью, беспроводными наушниками и флагом – и отправилась за покупками. Вернувшись, она обнаружила, что ячейка пуста.

Женщина обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции установили и задержали подозреваемого – 52-летнего житель села Пестерево.

Мужчина рассказал, что пришел в магазин вместе с супругой в состоянии алкогольного опьянения. Он потерял ключ от своей ячейки и попросил помощи у охранника, указав на один из шкафчиков. Как оказалось, посетитель перепутал номера: охранник открыл чужую камеру, откуда мужчина забрал пакет и ушел домой.

«Похищенное изъято и возвращено владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», - отметили в МВД по Бурятии.