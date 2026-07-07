В Улан-Удэ юноши под покровом ночи устроили драку возле магазина

Ночью в Улан-Удэ произошла драка возле круглосуточного продуктового магазина. В торговой точке сработала «тревожная кнопка». На сигнал прибыли сотрудники Росгвардии.

Продавец рассказала, что в магазин стучались двое парней, просили помощи. В этот момент в помещение забежал молодой человек и крикнул, что рядом избивают его друга.

На улице Чертенкова росгвардейцы заметили двух юношей, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться. Уйти от правоохранителей им не удалось – их задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На одежде парней были следы крови.

Сотрудники второго патрульного автомобиля Росгвардии в это время разыскали потерпевшего – избитого молодого парня и вызвали «скорую». Предварительно, он получил черепно-мозговую травму, пострадавшего госпитализировали.

«Задержанные, молодые люди 2003 и 2004 годов рождения, находились в состоянии алкогольного опьянения. По их словам, словесная перепалка с незнакомцами переросла в драку, в результате которой один из участников получил тяжелые травмы. В настоящее время по факту произошедшего проводятся проверочные мероприятия», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.