Общество 07.07.2026 в 16:14
Депутат Госдумы от Забайкалья предложил закапывать НПЗ под землю
После атаки на Омский завод Андрей Гурулев потребовал усилить защиту объектов
Текст: Иван Иванов
Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев предложил строить новые нефтеперерабатывающие заводы в максимально защищённых локациях — под землёй, в горах или в скальных массивах, чтобы исключить риск поражения ракетными ударами и тем самым предотвратить топливный дефицит.
Как сообщает «Чита.ру», Андрей Гурулёв заявил, что последствия предыдущих атак уже ощутимо сказались на ситуации с бензином не только в масштабах страны, но и в отдельных регионах, включая Забайкальский край. Где, несмотря на сохраняющиеся сложности, всё же удалось добиться некоторого улучшения — очереди на заправках сократились с 57 до 6 часов ожидания, что, по его словам, стало возможным лишь благодаря скоординированным усилиям и прямому вмешательству на уровне вице премьеров и председателя правительства.
Депутат также обращает внимание на риски для конкретных предприятий — например, Омского НПЗ, чья потенциальная остановка или снижение объёмов выработки грозит новыми проблемами. Хотя, по его словам, оперативные меры, такие как разрешение на розлив топлива в канистры, принятое губернатором Омской области буквально за два часа до недавней атаки дронами, позволили временно сгладить напряжённость.
Как сообщает «Чита.ру», Андрей Гурулёв заявил, что последствия предыдущих атак уже ощутимо сказались на ситуации с бензином не только в масштабах страны, но и в отдельных регионах, включая Забайкальский край. Где, несмотря на сохраняющиеся сложности, всё же удалось добиться некоторого улучшения — очереди на заправках сократились с 57 до 6 часов ожидания, что, по его словам, стало возможным лишь благодаря скоординированным усилиям и прямому вмешательству на уровне вице премьеров и председателя правительства.
Депутат также обращает внимание на риски для конкретных предприятий — например, Омского НПЗ, чья потенциальная остановка или снижение объёмов выработки грозит новыми проблемами. Хотя, по его словам, оперативные меры, такие как разрешение на розлив топлива в канистры, принятое губернатором Омской области буквально за два часа до недавней атаки дронами, позволили временно сгладить напряжённость.
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