Общество 07.07.2026 в 16:14

Депутат Госдумы от Забайкалья предложил закапывать НПЗ под землю

После атаки на Омский завод Андрей Гурулев потребовал усилить защиту объектов
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Текст: Иван Иванов
Депутат Госдумы от Забайкалья предложил закапывать НПЗ под землю
Фото: архив «Номер один»
Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев предложил строить новые нефтеперерабатывающие заводы в максимально защищённых локациях — под землёй, в горах или в скальных массивах, чтобы исключить риск поражения ракетными ударами и тем самым предотвратить топливный дефицит.

Как сообщает «Чита.ру», Андрей Гурулёв заявил, что последствия предыдущих атак уже ощутимо сказались на ситуации с бензином не только в масштабах страны, но и в отдельных регионах, включая Забайкальский край. Где, несмотря на сохраняющиеся сложности, всё же удалось добиться некоторого улучшения — очереди на заправках сократились с 57 до 6 часов ожидания, что, по его словам, стало возможным лишь благодаря скоординированным усилиям и прямому вмешательству на уровне вице премьеров и председателя правительства. 

Депутат также обращает внимание на риски для конкретных предприятий — например, Омского НПЗ, чья потенциальная остановка или снижение объёмов выработки грозит новыми проблемами. Хотя, по его словам, оперативные меры, такие как разрешение на розлив топлива в канистры, принятое губернатором Омской области буквально за два часа до недавней атаки дронами, позволили временно сгладить напряжённость. 
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