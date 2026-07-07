Общество 07.07.2026 в 16:02

Самые крепкие союзы республики

В Бурятии вручат 70 медалей «За любовь и верность»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Самые крепкие союзы республики
Фото: предоставлено Минсоцзащиты Бурятии
8 июля 2026 года в Бурятии традиционно отметят Всероссийский День семьи, любви и верности. В рамках этого праздника 70 самых крепких супружеских пар получат медали «За любовь и верность». Эта награда вручается парам, которые прожили вместе 25 лет и более и стали примером для окружающих благодаря своей любви, верности и совместным достижениям. Церемония награждения проходит под эгидой национального проекта «Семья», который был запущен по указу президента России Владимира Путина. Нацпроект направлен на поддержку семей с детьми и включает в себя множество инициатив и мер социальной поддержки. 

Среди награждаемых - 38 семей, чья совместная жизнь насчитывает более 50 лет. Настоящие легенды Кижингинского района и родного села Ушхайты — Владимир Дугарович и Клавдия Максаровна Цырендоржиевы.

Владимир Дугарович - человек с золотыми руками и добрым сердцем. Его трудовой вклад отмечен множеством грамот, а жизнь наполнена служением обществу: от работы вахтером в лесхозе до статуса ветерана и члена семьи погибшего участника СВО. Клавдия Максаровна посвятила свою жизнь не только работе, но и воспитанию детей. Ее материнский подвиг отмечен высокими наградами: «Медалью материнства» I и II степени, званием «Ветеран труда».

Вместе эта удивительная пара воспитала восьмерых детей, подарив миру 12 внуков и 9 правнуков. Их дом всегда был полон смеха, взаимного уважения и поддержки.

Супруги из Закаменского района - Аюр-Зана Жимбеевич и Валентина Лубсановна Тудуновы, прожившие в браке 58 лет, и Владимир Матвеевич и Надежда Будаевна Номогоевы, чей союз длится уже 60 лет – также удостоены почетной медали «За любовь и верность».

Аюр-Зана Жимбеевич прошел славный трудовой путь от зоотехника до председателя районного Совета ветеранов войны и труда. Валентина Лубсановна всегда была надежной опорой для мужа, посвятив себя воспитанию пятерых детей и созданию домашнего уюта. Сегодня их семья насчитывает 12 внуков и 23 правнука, и они по-прежнему остаются центром притяжения для всех поколений.

Владимир Матвеевич и Надежда Будаевна неразлучны с 1966 года. Их союз - это целая эпоха, воплощенная в двух людях, и настоящая учительская династия, ставшая фундаментом для сотен судеб. За 45 лет работы в школе они вложили в учеников не только знания по физкультуре и немецкому языку, но и основы человечности. 

Владимир Матвеевич - заслуженный работник физической культуры, а Надежда Будаевна - заслуженный учитель Республики Бурятия. Главное их наследие - это семья. 

Виктор Николаевич и Валентина Петровна Дементьевы из села Иволгинск отмечают в этом году 57-ю годовщину совместной жизни. Их история началась в 1968 году на Иволгинской кондитерской фабрике. 

Их земляки - Валерий Доржиевич и Цыгнима Игнашкиевна Малановы отпраздновали золотую свадьбу 5 июля. Глава семьи прошел путь от рабочего до капитана внутренней службы МВД, посвятив себя обеспечению пожарной безопасности района. Цыгнима Игнашкиевна более 25 лет проработала на Селенгинском ЦКК.

Супруги Анатолий Афанасьевич и Галина Федоровна Кушнаревы из Кяхтинского района знакомы с самого детства. Они пронесли свою любовь через пять десятилетий, создав крепкий союз, который сегодня служит достойным примером для детей, внуков и всех жителей поселка Хоронхой.

В рамках мероприятия 8 июля состоится торжественное вручение Государственной награды Республики Бурятия - медали «За верность родительскому долгу» - за достойный уровень воспитания детей, существенный вклад в укрепление института семьи многодетной семье Жамьяна Доржиевича и Эржены Цыденешеевны Доржиевых из Еравнинского района. Доржиевы воспитывают девятерых детей, из которых семеро родных и двое детей опекаемых.

Бурятия всегда славилась своими крепкими семейными традициями.

- Для нас многодетная семья - это не редкость, а добрая традиция и основа жизни. Сегодня в нашей республике проживает около 25 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается порядка 75 тыс. детей. И это наше главное богатство, - подчеркнула министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Среди награждаемых в 2026 году - семь пар, проживших в браке более 60 лет, 38 пар - более 50 лет, а также 13 многодетных семей, воспитавших пятерых и более детей. Важно отметить, что среди награжденных есть и ветераны труда, и семьи участников СВО - 21 пара, что подчеркивает разнообразие и силу семейных традиций в нашей многонациональной республике.

С 2014 года, когда впервые были вручены медали «За любовь и верность», более 900 супружеских пар Бурятии получили эту почетную награду, что свидетельствует о значимости данного события для жителей республики. Награждение медалью «За любовь и верность» - это не только признание заслуг отдельных семей, но и важный шаг в укреплении семейных ценностей в нашем обществе. В Бурятии проживает много крепких, дружных многодетных семей, которые служат примером для молодежи. Национальный проект «Семья» предоставляет   уникальные возможности для поддержки таких семей, и будет продолжена работа над созданием условий для их благополучия.
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