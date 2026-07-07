Происшествия 07.07.2026 в 15:37

В Бурятии подполковника полиции осудили за помощь бизнесмену

Он рекомендовал операм, приехавшим проверять предпринимателя, не заниматься ерундой
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подполковника полиции осудили за помощь бизнесмену
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении теперь уже бывшего заместителя начальника Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте Андрея Добрынина. Подполковник обвинялся в превышении должностных полномочий и незаконном хранении боеприпасов.

Уголовные дела в отношении высокопоставленного офицера полиции возбудили весной 2025 года. Согласно версии следствия, в рамках операции «Металл» подчиненные Андрея Добрынина приехали в пункт приема металлолома «Вектор». Там полицейские обнаружили нарушения и стали составлять на владельца фирмы административный протокол. Чтобы избежать штрафа, бизнесмен связался с Андреем Добрыниным, которого давно знал, и рассказал о своей проблеме. Тот позвонил оперативникам и посоветовал им «не заниматься ерундой». Полицейские не осмелились игнорировать совет начальника и уехали ни с чем. Позже один из них в рапорте указал, что нарушений на данном пункте приема металла не выявлено.

Информация о случившемся дошла до сотрудников ФСБ. В результате на подполковника возбудили уголовное дело о превышении полномочий. В ходе обыска в доме у офицера правоохранители нашли 10 патронов к АКМ-74. За незаконное хранение боеприпасов на полицейского начальника возбудили еще одну уголовку.

На суде Андрей Добрынин вину не признал. Он сообщил, что проверку бизнесмена проводили неопытные сотрудники: один стажер, другой начинающий оперативник. С его слов выходило, что оснований для привлечения предпринимателя к административной ответственности у полицейских не было. Фактически офицер обвинил своих подчиненных в безграмотности и желании «повысить свои личные показатели». 

По поводу патронов подполковник сначала рассказал, что нашел их в 2015 году на речке. Однако потом стал отрицать свои же показания и заявил, что оговорил себя, боясь угрозы со стороны сотрудников ФСБ. В свою очередь защита офицера указала на многочисленные нарушения в ходе обыска, как бы намекая, что боеприпасы могли и подкинуть. 

Тем не менее Железнодорожный райсуд Улан-Удэ признал вину Андрея Добрынина доказанной. При вынесении приговора судья принял во внимание смягчающие обстоятельства: наличие наград, грамот и благодарностей, положительные характеристики. С учетом этого по совокупности преступлений подполковник получил 3 года 6 месяцев лишения свободы условно. Также его лишили права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на срок 2 года. 

Не согласившись с вердиктом, Андрей Добрынин пытался обжаловать его в вышестоящей инстанции. Однако Верховный суд Бурятии признал приговор законным, обоснованным и справедливым.
Теги
полиция превышение полномочий

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