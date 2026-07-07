Общество 07.07.2026 в 15:37

В Бурятии завершают строительство на одной стороне моста через реку Хаим

После подрядчик займется другой стороной
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Текст: Карина Перова
В Бурятии завершают строительство на одной стороне моста через реку Хаим
Фото: правительство Бурятии

В Прибайкальском районе Бурятии завершаются работы на одной стороне моста через реку Хаим. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в первой половине июля подрядная организация заасфальтирует участок и перейдет на другую сторону моста, тогда как отремонтированный участок откроют для проезда. Подчеркивается, что работы идут по графику.

«‎Часто езжу в ту сторону, смотрю, как продвигается стройка. Самое главное, чтобы мост был надежным и безопасным», — поделился житель Прибайкальского района Тимур Кузнецов.

Напомним, обновленный мост через Хаим планировали открыть ещё в прошлом году. Однако прежний подрядчик – ООО «Красмост» – работал ни шатко, ни валко. В связи с низкими темпами производства работ и отставанием от графика контракт с подрядной организацией был расторгнут.

«Подрядчик осуществил лишь небольшой объём работ, включая фрезеровку покрытия, чистку балок моста. Дополнительное время на устранение недостатков не привело бы к ожидаемым результатам, поэтому было решено отказаться от сотрудничества с ООО «Красмост» и одновременно инициировать включение компании в реестр недобросовестных поставщиков», - сообщали в сентябре 2025 года в Бурятрегионавтодоре.

Ремонт проходит по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В рамках реализации нацпроекта в 2026 году реализуется 52 объекта на сумму 9,4 миллиарда рублей. В этом году в Бурятии отремонтируют 96 километров дорог.

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