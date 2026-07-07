Общество 07.07.2026 в 16:25
Залезали в пальто на парту, играли в ладушки
За что ругали школьников 80 лет назад
Текст: КП-Новосибирск
В поселке Бугры под Новосибирском во время разбора старого дома нашли уникальные школьные журналы 1940–1943 годов. На пожелтевших страницах — выцветшие чернила и десятки фамилий: сохранились не только отметки об учебе, но и записи о детских шалостях, строгих выговорах и благодарностях за помощь фронту. О необычной находке КП-Новосибирск рассказал краевед и основатель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов.
Находку обнаружили совершенно случайно на чердаке одного из старых домов в Буграх.
— Это журналы взысканий и поощрений учащихся завуча бугринской 63-й школы. Военных 1940-х годов — 1940, 1941, 1942, 1943. Листаешь пожелтевшие страницы и словно прикасаешься к живой истории. Знакомые с детства имена, фамилии, соседи, родные… И сердце щемит, — рассказывает Антон Нелидов.
По его словам, жители поселка давно знают, что представители «Бугринского комитета» собирают материалы по истории района. Поэтому перед тем, как выбросить старые документы во время ремонта или уборки, зовут краеведов. На этот раз среди находок оказалось сразу четыре журнала.
— Два — журналы взысканий и поощрений. Еще два — классные журналы с предметами. Цифровых оценок тогда практически не ставили. Просто писали: «хорошо», «отлично», «был», «не был», «болел». Очень интересно смотреть и на сами предметы. Помимо географии преподавали, например, астрономию и геологию, — говорит Нелидов.
Записи в журналах, конечно, отличаются от современных замечаний учителей:
— Один мальчик залез на парту в пальто. Кто-то бегал по коридору. Девочка играла в ладушки, а другой смеялся. Об этом писали учителя в журналах, отмечая поведение школьников.
Некоторые записи сегодня кажутся забавными, но тогда за подобные проступки следовали официальные взыскания. Особенно часто детей ругали за то, что они сидели в классе в верхней одежде:
— Сейчас кажется странным, но тогда школу топили печкой, и к утренней смене она не всегда успевала прогреться. Ребятишки мерзли, кутались в пальто и тулупы, а учителя записывали строгие выговоры.
Попадали в журналы и старшеклассники:
— Были замечания за курение табака. Именно табака, который приносили из дома. В качестве наказания заставляли выворачивать карманы перед всем классом.
В некоторых случаях формулировки звучат особенно строго:
— Там писали не «не выполнил задание», а «не выполнил приказ учителя».
В журналах сохранились не только взыскания, но и благодарности. Во время войны школьники участвовали в концертах художественной самодеятельности, на которых собирали деньги для фронта:
— Были поощрения за честные поступки, за участие в концертах самодеятельности, где собирали средства на самолет для фронта. Это уже не шалость — это вклад в Победу. И как же греют душу эти поощрения, написанные той же рукой, теми же чернилами.
К слову, Бугринская школа, чьи журналы попали в руки современников, была одной из старейших в регионе. Она открылась в 1862 году как Бугринское сельское училище — буквально через год после отмены крепостного права. Закрыли школу в конце 1960-х годов. В этом году ей исполнилось бы 164 года. Ее правопреемницей стала нынешняя школа №63 на Затулинке.
По словам Антона Нелидова, такие записи хорошо передают отношение к педагогам того времени.
— В Буграх к учителям было очень трепетное отношение, что у детей, что у взрослых. Учителя слушались все, — поясняет общественник.
Эту атмосферу, говорит краевед, хорошо помнят старожилы:
— Когда разговариваешь с пожилыми людьми, они вспоминают школу не просто с ностальгией по молодости, а с настоящей любовью — к школе и к своим учителям.
Сегодня найденные журналы стали еще одной частью истории поселка, которую удалось сохранить.
— Перебирая эти страницы, понимаешь: время идет, а суть остается. Дети проказничают, стараются быть хорошими, взрослеют и становятся теми, кого потом помнят поколения. Спасибо этой находке — она вернула нас в те теплые, хоть и суровые годы.
Находку обнаружили совершенно случайно на чердаке одного из старых домов в Буграх.
— Это журналы взысканий и поощрений учащихся завуча бугринской 63-й школы. Военных 1940-х годов — 1940, 1941, 1942, 1943. Листаешь пожелтевшие страницы и словно прикасаешься к живой истории. Знакомые с детства имена, фамилии, соседи, родные… И сердце щемит, — рассказывает Антон Нелидов.
По его словам, жители поселка давно знают, что представители «Бугринского комитета» собирают материалы по истории района. Поэтому перед тем, как выбросить старые документы во время ремонта или уборки, зовут краеведов. На этот раз среди находок оказалось сразу четыре журнала.
— Два — журналы взысканий и поощрений. Еще два — классные журналы с предметами. Цифровых оценок тогда практически не ставили. Просто писали: «хорошо», «отлично», «был», «не был», «болел». Очень интересно смотреть и на сами предметы. Помимо географии преподавали, например, астрономию и геологию, — говорит Нелидов.
Записи в журналах, конечно, отличаются от современных замечаний учителей:
— Один мальчик залез на парту в пальто. Кто-то бегал по коридору. Девочка играла в ладушки, а другой смеялся. Об этом писали учителя в журналах, отмечая поведение школьников.
Некоторые записи сегодня кажутся забавными, но тогда за подобные проступки следовали официальные взыскания. Особенно часто детей ругали за то, что они сидели в классе в верхней одежде:
— Сейчас кажется странным, но тогда школу топили печкой, и к утренней смене она не всегда успевала прогреться. Ребятишки мерзли, кутались в пальто и тулупы, а учителя записывали строгие выговоры.
Попадали в журналы и старшеклассники:
— Были замечания за курение табака. Именно табака, который приносили из дома. В качестве наказания заставляли выворачивать карманы перед всем классом.
В некоторых случаях формулировки звучат особенно строго:
— Там писали не «не выполнил задание», а «не выполнил приказ учителя».
В журналах сохранились не только взыскания, но и благодарности. Во время войны школьники участвовали в концертах художественной самодеятельности, на которых собирали деньги для фронта:
— Были поощрения за честные поступки, за участие в концертах самодеятельности, где собирали средства на самолет для фронта. Это уже не шалость — это вклад в Победу. И как же греют душу эти поощрения, написанные той же рукой, теми же чернилами.
К слову, Бугринская школа, чьи журналы попали в руки современников, была одной из старейших в регионе. Она открылась в 1862 году как Бугринское сельское училище — буквально через год после отмены крепостного права. Закрыли школу в конце 1960-х годов. В этом году ей исполнилось бы 164 года. Ее правопреемницей стала нынешняя школа №63 на Затулинке.
По словам Антона Нелидова, такие записи хорошо передают отношение к педагогам того времени.
— В Буграх к учителям было очень трепетное отношение, что у детей, что у взрослых. Учителя слушались все, — поясняет общественник.
Эту атмосферу, говорит краевед, хорошо помнят старожилы:
— Когда разговариваешь с пожилыми людьми, они вспоминают школу не просто с ностальгией по молодости, а с настоящей любовью — к школе и к своим учителям.
Сегодня найденные журналы стали еще одной частью истории поселка, которую удалось сохранить.
— Перебирая эти страницы, понимаешь: время идет, а суть остается. Дети проказничают, стараются быть хорошими, взрослеют и становятся теми, кого потом помнят поколения. Спасибо этой находке — она вернула нас в те теплые, хоть и суровые годы.