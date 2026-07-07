В Бурятии сельчане борются за воду с арендаторами полей

В Бурятии стремительно исчезает вода из каналов оросительной системы в Иволгинске. Жители села бьют тревогу: с каждым днем уровень воды падает, а полив становится практически невозможным.

Как пояснили, в администрации Иволгинского района, ситуация вновь обостряется вокруг федерального оросительного канала «Халютинская оросительная система». Местные жители убеждены, что вода исчезает из-за несанкционированных отводов, которые делают некоторые землепользователи.

Проблема незаконного перехвата воды на Халютинской оросительной системе в Иволгинском районе не нова – конфликты за живительную влагу между жителями и арендаторами полей возникали и ранее.

Вчера силами техники МАУ Иволга и специалистов «Байкалмелиоводхоза» провели работы по закрытию отводов. Казалось, проблема решена, и жители вздохнули с облегчением. Однако радость длилась недолго – сегодня утром водоподающие сооружения вновь разрушили.

«Байкалмелиоводхоз», в ведении которого находятся мелиоративные объекты федеральной собственности, в том числе Халютинская оросительная система, намерен добиваться привлечения виновных к ответственности. В учреждении готовят заявление в полицию по факту самовольного разрушения гидротехнических сооружений.

«Как пояснили в «Байкалмелиоводхоз», задача учреждения – довести воду до населённого пункта и обеспечить эксплуатацию федеральных мелиоративных систем. Однако регулярные случаи незаконного вмешательства в работу каналов сводят на нет все усилия как со стороны учреждения, так и со стороны местной администрации по водоснабжению сельских территорий», - заключили в райадминистрации.