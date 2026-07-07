«Алтаргана» удалась на славу

Участники конкурса должны были написать одно из стихотворений Дондока Улзытуева.





Культурная программа XVI Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана» (6+) отличилась разнообразием самых разных творческих конкурсов и других мероприятий. Участники из регионов России и зарубежных стран порадовали своим настроем. Фестиваль стал праздником бурятских традиций, языка, народных и эстрадных песен, танцев, фильмов, фотографий, книг, которые показали связь истории и сегодняшнего дня культуры бурятского народа в разных странах.- «Алтаргана» - это, пожалуй, единственная площадка, где весь бурятский мир собирается воедино. К нам приехали делегации из Монголии, из автономного района Внутренняя Монголия (Китай), из Иркутской области, Забайкальского края, других мест, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Центральными локациями культурных мероприятий стали ФСК, большая площадка под открытым небом перед ним, а также театры, библиотеки и другие учреждения.Юрточный городок «Алтарганы», разбитый делегациями-участницами близ ФСК, чем-то напомнил прошлые века. Юрты, шатры-палатки, организованные в виде улиц, люди в национальных одеждах и бурятских воинских доспехах, разнообразные флаги и штандарты, древняя бурят-монгольская символика… В юртах стояли столы с угощениями, работала выставка-продажа товаров ремесленников и не только. Всех знакомили с особенностями жизни в том или ином районе, регионе. Можно было зайти в какую-нибудь юрту и увидеть чучело медведя, сундук, охотничий лук, висящий на решетчатой стене, а рядом шкурку добытого пушного зверька. Дорогих гостей встречали с хадаками у красиво оформленных входов.Каждый район Бурятии постарался чем-то удивить.- Это скатерти в бурят-монгольском стиле, сделанные из экокожи. А также картины на тему бурят-монгольских традиций. Их помогает создавать дизайнер, - поделилась, например, Ирина Содбоева из делегации Закаменского района. - Настроение у всех на «Алтаргане», - отметила девушка, - отличное.Одной из новинок культурной программы «Алтарганы-2026» стал конкурс бурят-монгольской каллиграфии.- У нас две номинации - от 18 до 35 лет, а также от 36 и старше. Для первой возрастной категории - одно стихотворение, а для второй – другое, - рассказала Янжима Батуева, председатель жюри конкурса.В латинице или кириллице есть разные шрифты, стили. В бурят-монгольской каллиграфии - то же самое, и конкурсанты обладали всей свободой творчества. Кстати, инструмент для написания тоже можно взять любой – кисть, перо, бамбуковую палочку. Каллиграфия – искусство редкое, но творческое состязание собрало 29 человек. Для первого раза немало. Тут слова писали не современными кириллическими буквами бурятского алфавита, а вертикальным письмом, которое давно вышло из широкого обихода.Традиционным вертикальным письмом прекрасно владел дедушка Янжимы Батуевой. Писал он простой ручкой, и получалось у него великолепно. Бурятский язык в своей истории был на вертикальном письме, потом на латинском алфавите, а позже на кириллице. И исконная письменность сегодня жива. В первой возрастной категории лучшей признали Цырену Болотову из Забайкалья. Во второй – Батдэлгэра Одбаяра из Монголии.А вот конкурс фольклорных коллективов «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» («Один день бурята») проводится на «Алтаргане» регулярно, широко известен, и интерес к нему не ослабевает. Статус подчеркнуло то, что его посетили Соелма Дагаева и министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.Соелма Дагаева поздравила собравшихся с началом «Алтарганы». Министр сказала, что все буряты ждали «Алтаргану», готовились к ней. Она по-доброму отозвалась о конкурсе «Один день бурята», высказала мнение о некоторых коллективах, высоко оценила состав жюри конкурса и поблагодарила всех.Конкурс прошел на сцене Бурдрамы. Состязались 19 фольклорных коллективов. 11 из них - из разных муниципалитетов Бурятии (в том числе из Улан-Удэ).- Коллективы показали интересные обряды. Впечатление очень хорошее, все хорошо подготовились. Проделали огромную исследовательскую работу в ходе поездок по своим родным местам, собрали этнографический материал о том, как складывались традиции, как они выглядят. Репетиции были многочасовые, и мы на сцене увидели результат. Очень радует участие молодежи, - сказала «Номер один» председатель жюри конкурса Светлана Самбуева.Было приятно видеть, что почти во всех коллективах есть исполнители на бурятских народных инструментах и большинство из них – дети.Запомнился молодой коллектив из Закаменского района из агропромышленного колледжа. Они показали охотничий обряд: как готовятся к охоте и т. д.Подчеркнем, что в коллективах не было профессиональных артистов, только любители. Решением жюри лауреатами стали коллективы «Тоонто» (Китай), «Улаалзай» (Монголия), «Зүүдхэл» (Забайкальский край), «Тэрэнги» (Иркутская область), «Тоонто» (Бурятия).А малая сцена Бурдрамы «Тайзан 59» приняла состязание улигершинов и мастеров одической поэзии. Мастерство продемонстрировали 22 участника в двух возрастных группах. Зрительный зал там небольшой, и он был заполнен до отказа. Зрители сидели в нескольких метрах от исполнителей, буквально погружаясь в их творчество. Лучшими сказителями в возрасте 10 - 18 лет признали Михаила Наханцакова (Бурятия), Алдара Раднабазарова (Забайкальский край) и Диану Батудаеву (Иркутская область). Среди участников 19 лет и старше жюри выбрало Дылгыра Дымбрылова, Ивана Дабаева (оба из Бурятии), Аюра Цыренжапова (Забайкальский край).Если вернуться к новинкам, то впервые на «Алтаргане», на сцене Русского драмтеатра, прошел конкурс исполнителей бурятского танца «Нютагай бүжэг». На конкурс поступило более 30 заявок. Состязались в номинациях «мужское соло», «женское соло» и «парный танец». Жюри оценило артистизм, оригинальность номеров и другие стороны. Помимо наград лауреатам вручили спецпризы. Призовой фонд в размере 500 тыс. рублей полностью взял на себя предприниматель из Бурятии Станислав Гармаев.Авторы-участники конкурса книги представили больше 60 изданий. Лучшие из них выбрали в номинациях: «Детская литература», «Поэзия», «Проза», «Переводная литература», «Научно-популярная, справочная литература», «Лучшая книга о бурятской культуре на других языках».Прошел конкурс-выставка художественной фотографии «Навстречу «Алтаргане». Лучшие работы также отметили. Проведен и известный конкурс работ модельеров «Торгон зам».- По творческим конкурсам лауреатами из Республики Бурятия стали 75 человек и коллективов. Из Забайкальского края - 64. Из Иркутской области – 31. Из Монголии - 21, из Китая - 12, из Москвы и Санкт-Петербурга - по одному лауреату. «Алтаргана-2026» вновь стала мощным импульсом для сохранения и развития бурятской культуры, языка и традиций, — отметила Соелма Дагаева.- Она была очень хорошая. От, например, нашей республики хочу отметить коллектив «Тоонто» из города Улан-Удэ. В одном из основных конкурсов - фольклорных коллективов - они представили интересный обряд, посвященный году Лошади. Это такой обряд подношения, когда из табуна выбирают лучшего коня, проводят обряд и ему дарится свобода. Его не используют на сельхозработах, он свободно живет в табуне. Этот обряд делается для того, чтобы табун размножался. Каждый раз, когда проходит «Алтаргана», наши коллективы выискивают интересные обряды и дарят людям.В конкурсе улигершинов и исполнителей одической поэзии - три лауреата из Бурятии. Порадовало, что очень много молодых участников. В конкурсе исполнителей на традиционных бурятских инструментах сууха-хууре и сууре среди лауреатов - девять человек от Бурятии. Отмечу, в этих конкурсах было много зрителей, не хватало мест.- В финал вышли пять прекрасных девушек. Победила наша участница Оэлун Жагбаева из улуса Мыла Закаменского района. Она еще школьница, из многодетной семьи. Оэлун поет, танцует, спортсменка, носитель бурятского языка. РЦНТ готовил двух девушек на этот конкурс, и одна из них взяла Гран-при. Оэлун также обладательница Гран-при престижного межрегионального конкурса «Баатар. Дангина» этого года. «Дангина» прошла на высоком уровне. Девушки знают традиции, костюм, владеют бурятским языком. Мы гордимся ими.- По предварительным данным, 35 тысяч. Плюс «Ночь ехора» - 10 тысяч. Много людей посетило мероприятия на площади Советов в Улан-Удэ, а когда шло открытие, «Дангину» посетили 3 тысячи и т. д.Хотелось бы еще сказать о конкурсе «Нангин бууса». Это конкурс среди фермеров, сельхозпроизводителей, животноводов - рассказы о тех, кто ведет хозяйство на родной земле, умело обустраивает свою работу. Участники были из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Внутренней Монголии КНР. Конкурс помогает изучать опыт коллег.Председателем жюри был заместитель председателя правительства нашей республики - министр сельского хозяйства Амгалан Дармаев. Впервые министр был председателем жюри, и конкурс произвел на него большое впечатление. Решением Амгалана Дымчиковича всем победителям конкурса впредь будут отдавать приоритет в получении грантов министерства сельского хозяйства.Было пять победителей. Отмечу, что, помимо этого, председатель СПК «Ульдурга» подарил двум лауреатам по племенному жеребцу. А тем, кто не стал лауреатом, один из животноводов Бурятии подарил по барану. Все остались довольны.- Меня этот вопрос тоже волнует. На просторах «Алтарганы» мы это обсуждали с коллегами из других регионов, с общественностью. Договорились, что нельзя допустить «размытия» фестиваля и бесконечно наращивать конкурсы. К следующей «Алтаргане» хотим прийти к общему мнению на этот счет.