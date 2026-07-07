Спортсменка из Бурятии стала лучшей в России по стрельбе из малокалиберного оружия

В поселке Игнатово Московской области проходит чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия. На соревнованиях блеснула спортсменка из Бурятии Яна Енина.

Девушка завоевала золотую медаль в упражнении «произвольный пистолет» на дистанции 50 метров. Она стала двукратной чемпионкой страны – в прошлом году Яна победила в упражнении МП-60 на дистанции 25 метров.

Спортсменка представляет Республиканскую спортивную школу олимпийского резерва, её тренирует Александр Степанов.