Спорт 07.07.2026 в 17:06
Спортсменка из Бурятии стала лучшей в России по стрельбе из малокалиберного оружия
Чемпионат страны проходит в Московской области
Текст: Карина Перова
В поселке Игнатово Московской области проходит чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия. На соревнованиях блеснула спортсменка из Бурятии Яна Енина.
Девушка завоевала золотую медаль в упражнении «произвольный пистолет» на дистанции 50 метров. Она стала двукратной чемпионкой страны – в прошлом году Яна победила в упражнении МП-60 на дистанции 25 метров.
Спортсменка представляет Республиканскую спортивную школу олимпийского резерва, её тренирует Александр Степанов.
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