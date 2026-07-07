Спорт 07.07.2026 в 17:06

Спортсменка из Бурятии стала лучшей в России по стрельбе из малокалиберного оружия

Чемпионат страны проходит в Московской области
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Текст: Карина Перова
Спортсменка из Бурятии стала лучшей в России по стрельбе из малокалиберного оружия
Фото: минспорта Бурятии

В поселке Игнатово Московской области проходит чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия. На соревнованиях блеснула спортсменка из Бурятии Яна Енина.

Девушка завоевала золотую медаль в упражнении «произвольный пистолет» на дистанции 50 метров. Она стала двукратной чемпионкой страны – в прошлом году Яна победила в упражнении МП-60 на дистанции 25 метров.

Спортсменка представляет Республиканскую спортивную школу олимпийского резерва, её тренирует Александр Степанов.

 

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стрельба

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