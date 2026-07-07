Мэр Улан-Удэ проверил «Чебурашку»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идёт капитальный ремонт в детском саду «Чебурашка». Работы там стартовали ещё в марте, сейчас объект готов уже на 71%.«Весь процесс держу под личным контролем с первого дня. Темпы радуют: подрядчик идёт строго по графику, рабочих хватает, простоев нет —ремонт идёт полным ходом», - рассказал об увиденном градоначальник.По словам мэра, на объекте уже полностью заменены старые окна, завершены кровельные работы, утеплён и облицован фасад, оштукатурены стены, а в туалетах и на кухне уложена плитка. Также в здании установлены новые инженерные системы: электрика, отопление, водопровод и канализация, расширены эвакуационные пути и установлены современные лестницы безопасности согласно всем нормам.Сейчас строители вышли на финишную прямую. Они укладывают плитку на пол коридоров и лестниц, оборудуют санузлы, выполняют отделку потолков, монтируют слаботочные сети и готовят стены к покраске. Линолеум в группах будет укладываться позже, когда завершатся все «грязные» работы.«Когда строители закончат, детский сад будет как новый — просторный, светлый, тёплый. Купим хорошие игрушки, книжки, новую мебель. Уверен, детям и родителям понравится», - отметил Игорь Шутенков.Пока идёт строительство, 187 детей ходят в соседние сады. После завершения ремонта они вернутся в родные группы.