Общество 07.07.2026 в 17:06

Мэр Улан-Удэ проверил «Чебурашку»

В детском саду полным ходом идет капремонт
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ проверил «Чебурашку»
Фото: скриншот видео
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идёт капитальный ремонт в детском саду «Чебурашка». Работы там стартовали ещё в марте, сейчас объект готов уже на 71%.

«Весь процесс держу под личным контролем с первого дня. Темпы радуют: подрядчик идёт строго по графику, рабочих хватает, простоев нет —ремонт идёт полным ходом», - рассказал об увиденном градоначальник.

По словам мэра, на объекте уже полностью заменены старые окна, завершены кровельные работы, утеплён и облицован фасад, оштукатурены стены, а в туалетах и на кухне уложена плитка. Также в здании установлены новые инженерные системы: электрика, отопление, водопровод и канализация, расширены эвакуационные пути и установлены современные лестницы безопасности согласно всем нормам.

Сейчас строители вышли на финишную прямую. Они укладывают плитку на пол коридоров и лестниц, оборудуют санузлы, выполняют отделку потолков, монтируют слаботочные сети и готовят стены к покраске. Линолеум в группах будет укладываться позже, когда завершатся все «грязные» работы.

«Когда строители закончат, детский сад будет как новый — просторный, светлый, тёплый. Купим хорошие игрушки, книжки, новую мебель. Уверен, детям и родителям понравится», - отметил Игорь Шутенков.

Пока идёт строительство, 187 детей ходят в соседние сады. После завершения ремонта они вернутся в родные группы.
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