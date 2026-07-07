Происшествия 07.07.2026 в 17:35

В Улан-Удэ вылетевший из седла мотоциклист чуть не попал под колеса грузовика

ДТП случилось на улице Терешковой
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ вылетевший из седла мотоциклист чуть не попал под колеса грузовика
Фото: комитет по транспорту

На улице Терешковой в Улан-Удэ мотоциклист вылетел из седла на проезжую часть и едва не угодил под колеса грузовика. Момент ДТП попал на камеру, видео опубликовали в комитете по транспорту администрации города.

Водитель мотоцикла потерял управление на перекрестке – в этот момент на главную дорогу выезжал большегруз. Байкер опрокинул мотоцикл и рухнул на дорогу.

«В Улан-Удэ за последнее время фиксируется рост дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов», - прокомментировали в профильном комитете.

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ДТП Терешковой мотоцикл

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