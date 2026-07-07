Общество 07.07.2026 в 17:26

В Бурятии расширили состав штаба общественного наблюдения за выборами

Следить за процедурой будут 2.5 тысячи общественных наблюдателей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии расширили состав штаба общественного наблюдения за выборами
7 июля в Бурятии прошло расширенное совещание регионального штаба общественного наблюдения (РШОН) за выборами в Государственную Думу. На повестке были вопросы состава штаба и работа в дни голосования – с 18 по 20 сентября.

РШОН расширили представителями Общественной палаты Бурятии, правозащитными, молодёжными и общественными организациями, НКО, ТОС и ОНК. Состав увеличили, чтобы обеспечить максимальную прозрачность выборов.
 
Как отметила председатель Общественной палаты республики Татьяна Думнова, «осуществляется обеспечение общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан, содействие в проведении прозрачных, законных и конкурентных выборов в Республике Бурятия и повышении доверия граждан к избирательному процессу».
 
Уже сейчас РШОН следит за тем, чтобы не нарушались агитационные правила. Но основная деятельность придётся на дни голосования, с 18 по 20 сентября. На этот период в Бурятии будет развёрнут Центр общественного наблюдения (ЦОН). Его оснастят современными технологиями для отслеживания и приёма сигналов о возможных нарушениях. 
 
В ЦОН будет установлена видеостена, которая позволит в режиме реального времени наблюдать за всеми избирательными участками. Подавать сигналы будут через горячую линию и цифровую платформу.
 
«В соответствии с заявленными целями у нас есть определенные задачи. Прежде всего это координация общественного наблюдения на всей территории Республики Бурятия. Поэтому в этом году все координаторы на местах (мы их называем еще «бригадирами») выстраивают взаимодействие с общественными наблюдателями, полностью отрабатывают со всеми УИКами на территории муниципалитетов. Наша работа будет идти не только во время голосования, но и в течение всех этапов избирательного процесса», - подчеркнула Татьяна Думнова .
 
На выборах будет работать 2,5 тысячи общественных наблюдателей. Впервые будет проведен мониторинг на этапах выдвижения и регистрации кандидатов, предвыборной агитации.
 
- В этом году у нас будет массовое обучение. 2500 общественных наблюдателей будет подготовлено до конца июля, - отметила Татьяна Думнова. - Такая работа уже шла. Мы в апреле проводили встречу с некоммерческими организациями, которые предоставляют общественных наблюдателей.
 
По словам первого заместителя председателя Общественной палаты Алексея Бадонова, уже в ближайшие недели июля преподаватели поедут по районам республики, чтобы готовить общественных наблюдателей.
 
- 12-13 июля у нас начнется обучение общественных наблюдателей по районам Улан-Удэ. В дальнейшем после 13 числа у нас уже пойдут другие районы. График по районам был доведен. Возможно, в этом графике могут быть какие-то небольшие изменения, все это будет доводиться вовремя. Преподаватели поедут по районам. Все учебные материалы адаптированы к предстоящей выборной кампании. Они основываются на предыдущих материалах – о подготовке общественных наблюдателей к выборам президента Российской Федерации и предыдущих выборов в Государственную Думу.
 
Особое внимание в работе Штаба будет уделено обеспечению доступности процедур для жителей отдалённых и труднодоступных районов республики, а также информационной работе на двух языках — русском и бурятском. Для граждан подготовлены понятные инструкции и каналы связи: горячая линия, чат бот, электронная почта.
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