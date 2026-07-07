В Забайкалье госслужащих будут отправлять на АЗС следить за очередями

Чиновников в Забайкалье теперь официально отправляют дежурить на заправки. Министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова утвердила положение, закрепляющее обязанность сотрудников исполнительных органов, местного самоуправления и бюджетных учреждений нести вахту на АЗС. Отказаться от такого «волонтёрства» нельзя, ведь это служебное поручение.В круг задач входит регулирование отпуска топлива, запрет на залив бензина в канистры, помощь инвалидам, раздача воды и подзарядка гаджетов — получается универсальный специалист широкого профиля. В качестве бонусов предусмотрены бейдж, верифицированные часы на платформе «Добро.рф» и доставка до места дежурства. А вот денежного вознаграждения не будет.Инициатива опирается на уже действующую систему: волонтёрский штаб запустил чат‑бот для проверки льготников на читинских АЗС «Роснефти» — за первые сутки выявлено 47 нарушителей. Пока неясно, кто будет заниматься основной работой ведомств во время таких дежурств и не превратится ли патрулирование заправок в новую разновидность служебных командировок.