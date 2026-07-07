Общество 07.07.2026 в 17:33

В Забайкалье госслужащих будут отправлять на АЗС следить за очередями

Регион узаконил обязательное «волонтерство» чиновников
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье госслужащих будут отправлять на АЗС следить за очередями
Фото: архив «Номер один»
Чиновников в Забайкалье теперь официально отправляют дежурить на заправки. Министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова утвердила положение, закрепляющее обязанность сотрудников исполнительных органов, местного самоуправления и бюджетных учреждений нести вахту на АЗС. Отказаться от такого «волонтёрства» нельзя, ведь это служебное поручение. 

В круг задач входит регулирование отпуска топлива, запрет на залив бензина в канистры, помощь инвалидам, раздача воды и подзарядка гаджетов — получается универсальный специалист широкого профиля. В качестве бонусов предусмотрены бейдж, верифицированные часы на платформе «Добро.рф» и доставка до места дежурства. А вот денежного вознаграждения не будет. 

Инициатива опирается на уже действующую систему: волонтёрский штаб запустил чат‑бот для проверки льготников на читинских АЗС «Роснефти» — за первые сутки выявлено 47 нарушителей. Пока неясно, кто будет заниматься основной работой ведомств во время таких дежурств и не превратится ли патрулирование заправок в новую разновидность служебных командировок.
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