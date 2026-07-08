В Улан-Удэ простятся с врачом, погибшим на СВО

На СВО при выполнении боевых задач 27 июня погиб мобилизованный врач из Улан-Удэ Игорь Хабаев. Об этом сообщили в Городской поликлинике № 2.

Мужчина родился 21 ноября 1977 года в селе Зоны Аларского района Иркутской области, в семье служащих. В 1997 году окончил Базовый медицинский колледж им. Раднаева, получив специальность фармацевта. А в 2004 году – Томский военно-медицинский институт (с отличием).

Служба началась в суровом Заполярье – в Гаджиево Мурманской области, где он стал начальником медицинской службы. С 2008 года он работал врачом выездной бригады на Станции скорой медицинской помощи в Улан-Удэ. А с августа 2014 года возглавил отделение неотложной и скорой помощи в Городской поликлинике № 2.

«За долгие годы работы на скорой и неотложной помощи Игорь Александрович спас не один десяток, а, наверное, несколько сотен жизней. Тысячи вызовов, сотни остановок сердец, сложнейшие ДТП и экстренные роды – он не боялся брать на себя ответственность, когда счет шел на секунды», - рассказывают коллеги.

26 апреля 2023 года Игорь Хабаев был призван Октябрьским РВК Улан-Удэ в рамках частичной мобилизации. Гвардии капитан Хабаев стал командиром медицинской роты одной из войсковых частей. На передовой он вытаскивал раненых, организовывал сортировку, делал всё, чтобы у бойцов был шанс. Он погиб 27 июня при выполнении задач специальной военной операции, до конца оставшись врачом и офицером.

У Игоря Александровича остались любящая жена, сын и сестра.

Прощание с Игорем Хабаевым состоится 9 июля в 11:00 в Региональном центре по стрельбе из лука по адресу: ул. Жердева, 93. Поминальный обед пройдет по адресу: ул. Сахьяновой, 6, кафе «Традиции».