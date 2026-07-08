В Бурятии прокомментировали ремонты на самом крупном в стране Омском НПЗ

В Бурятии эксперты выразили обеспокоенность, что недавняя атака беспилотников на Омский НПЗ и приостановка выпуска способны осложнить ситуацию с обеспечением сибирских и дальневосточных регионов топливом. Напомним, что как сообщает «КП», в Омской области продолжают устранять последствия атаки беспилотников, затронувшей нефтеперерабатывающий завод. По словам губернатора Виталия Хоценко, средства противовоздушной обороны смогли сбить значительную часть дронов, однако некоторым аппаратам удалось достичь цели — в результате удара на территории НПЗ вспыхнул пожар. Ликвидация его последствий оставалась актуальной задачей и по состоянию на 8 июля.

Сразу после инцидента власти региона организовали совместное заседание оперативного штаба и антитеррористической комиссии, к работе привлекли представителей правоохранительных и силовых структур. В ходе встречи детально проанализировали обстоятельства атаки и наметили первоочередные шаги по минимизации ущерба. Как отметил глава области, профильные службы приступили к устранению последствий в максимально сжатые сроки.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев подчеркнул, что полная оценка нанесённого ущерба ещё продолжается. При этом компетентные ведомства уже развернули восстановительные мероприятия, а режим беспилотной опасности на текущий момент снят. Омский НПЗ традиционно входил в число крупнейших предприятий отрасли в стране и обеспечивал масштабный выпуск ключевых видов топлива — автомобильного бензина, дизельного топлива, а также авиационного керосина.

На фоне происшествия особую остроту приобрёл вопрос бесперебойного снабжения Сибири топливом. Поскольку НПЗ играл важную роль в обеспечении рынка, возникла необходимость оперативно скорректировать логистические схемы. Губернатор отдельно акцентировал внимание на этой проблеме и сообщил, что принимаются все требуемые меры для поддержания стабильной работы независимых автозаправочных станций, включая сети «Топлайн» и «Юнигаз». Власти сосредоточены на выстраивании альтернативных маршрутов поставок и поддержании баланса на топливном рынке на период проведения восстановительных работ.

Эксперты допускают, что значительная часть объёмов нефтепродуктов с Ангарского НПЗ теперь будет направлена на покрытие потребностей Сибири и Москвы. Как пояснил предприниматель Баир Будаев, ранее Омский НПЗ перенаправлял крупные потоки нефтепродуктов для снабжения центральных регионов России, в первую очередь Москвы. По его словам, столица традиционно получает топливо в приоритетном порядке ввиду своего статуса, поэтому даже временное снижение мощностей Омского завода может привести к перераспределению поставок — в том числе за счёт ресурсов Ангарского НПЗ.

По словам экс‑генерального директора «Бурятгаз» Игоря Бобкова, для страны в целом, а также для Бурятии в частности, Омский НПЗ гораздо важнее Ангарского. Хотя Бурятия традиционно ориентируется на Ангарскую нефтехимическую компанию, именно Омский НПЗ имеет большее значение для обеспечения топливом Сибири. Он является рекордсменом и самым крупным НПЗ в России, способен покрывать значительную часть потребностей Сибирского федерального округа. При мощности около 22 млн тонн нефти в год (с учётом модернизации 2024 года) Омский НПЗ примерно в 2,1 раза превосходит Ангарскую нефтехимическую компанию, мощность которой составляет 10,2 млн тонн в год. Кроме того, зовут не так давно полностью модернизировал производство и добился уровня переработки нефти до 100%. Выпуска очень качественные виды топлива. Поэтому потеря, временный вывод из эксплуатации или даже снижение мощности Омского НПЗ будет для страны существенно ощутимее, чем аналогичные проблемы на Ангарском заводе. Впрочем, эксперты полагают, что до Ангарского НПЗ беспилотники на долетят. И он продолжит наращивать выпуск топлива для обеспечения Бурятии и других регионов.