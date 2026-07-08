11 человек заразились клещевым вирусным энцефалитом в Бурятии

По данным Роспотребнадзора по Бурятии, в республике с начала эпидсезона за медпомощью после присасывания клещей обратилось 3514 человек. 11 человек заразились клещевым вирусным энцефалитом, все пострадавшие не были привиты против этой инфекции.

«Не нужно игнорировать меры профилактики. Помимо профилактических прививок при выходе на природу следует выбирать одежду, затрудняющую доступ клещей к телу, использовать репелленты, проводить само- и взаимоосмотры. На приусадебных участках рекомендуется провести противоклещевую обработку», - отметил главный государственный санитарный врач в Бурятии Сергей Ханхареев.

По поводу присасывания клеща можно обратиться:

- в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику ЦРБ;

- в Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы (улица Пирогова, 9а).

Ранее «Номер один» сообщал, что от укуса энцефалитного клеща пострадал ребенок – 10-летнего мальчика из Уссурийска кровосос подстерег во время рыбалки на Байкале. Он проходил лечение в Республиканской инфекционной больнице.