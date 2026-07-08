В Бурятии новый водопровод от известного бизнесмена дал течь

В Арбитражном суде Бурятии прошло рассмотрение иска администрации Иволгинского района к известному предпринимателю Ивану Пашинскому. Бизнесмен строил водопровод в Сотниково, однако после сдачи объекта там возникли серьезные проблемы.Контракт на строительство водопровода в Сотниково администрация района и предприниматель Иван Пашинский заключили в 2018 году. Осенью того же года объект был сдан, за работы бюджет заплатил 18,4 млн. рублей. Гарантия на него составила 5 лет.Однако еще до истечения гарантийного срока новый водопровод дал течь. Утечки воды были обнаружены как на самом трубопроводе, так и на контррезервуаре емкостью 300 кубометров. На нем комиссия зафиксировала трещины и вспучивание стен.Районные власти обратились к бизнесмену с требованием устранить дефекты, но тот отказался. Тогда чиновники пошли в суд. В иске они просили обязать предпринимателя исправить недостатки, а также заплатить штраф 920 тысяч рублей и компенсировать расходы на проведение экспертного строительно-технического исследования в размере 38 тысяч рублей.На суде представитель Ивана Пашинского против удовлетворения иска возражал. Он ссылался на то, что работы приняли без каких-либо замечаний, а также указал на пропуск срока исковой давности.Чтобы установить, кто виноват в утечке воды, суд назначил экспертизу. Она оказалась не в пользу бизнесмена.«Возникновение выявленных дефектов обусловлено рядом нарушений, допущенных подрядной организацией в процессе строительно-монтажных работ. В частности, были зафиксированы отклонения от нормативных требований в области технологии бетонирования, что привело к отклонениям от прямолинейности и плоскостности поверхности стен. Также имели место недочеты в проведении гидроизоляционных работ, что способствовало образованию трещин и отслоениям гидроизоляции от основания. Кроме того, наблюдается ненадлежащее качество окраски металлических поверхностей, что существенно снизило их коррозионную стойкость и долговечность. Указанные нарушения, допущенные подрядной организацией, являются прямыми причинами возникновения строительных дефектов. Они включают в себя как несоблюдение технологических регламентов, строительных норм и правил, так и, возможно, использование некачественных материалов», - к такому выводу пришли эксперты.Основываясь на выводах специалистов, суд постановил иск удовлетворить. Доводы предпринимателя о пропуске срока исковой давности были отметены как несостоятельные.На устранение выявленных недостатков суд дал Ивану Пашинскому трехмесячный срок. Также с него взыскали 958 тысяч рублей в пользу районной администрации. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.Напомним, Иван Пашинский является сыном бизнесмена, депутата Хурала Бурятии пятого, шестого и седьмого созывов Сергея Пашинского. Они выступают учредителями целого ряда фирм, наиболее известная из которых ООО «Авто Дом». Недавно эта компания получила уже второй по счету миллиардный подряд на ремонт автодороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта.