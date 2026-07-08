Общество 08.07.2026 в 12:22

Воспитатели для взрослых

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Текст: Номер один
Воспитатели для взрослых

Как в детском садике: «Васенька, нельзя бить Пашеньку по голове монтировкой! Не бойтесь, топлива хватит всем!» «Саша, зачем ты напал на Борю? Он стоял первый в очереди на заправку!». Примерно так может выглядеть ситуация в соседнем Забайкальском крае, где чиновникам предложили примерить на себя роль то ли воспитателя для взрослых, то ли кота Леопольда из знаменитого советского мультфильма.

В Забайкальском крае государственные служащие покинули свои кабинеты и отправились на автозаправочные станции. Но не для того, чтобы затарить канистры драгоценным топливом, а чтобы местные автомобилисты не устроили заварушку.

Работники различных ведомств, включая РСТ, Госинспекцию, минфин, минлес, администрацию губернатора, минобразование и Забайкавтодор, теперь дежурят на заправках в Чите, Ивановке и Атамановке. Они одеты в специальные жилеты и имеют при себе памятки, действуя, судя по отчетам, с большим энтузиазмом.

Инициатива весьма необычная и вызывает немало вопросов. Первый: что же там у соседей происходит, что на заправках понадобились медиаторы? Неужто жажда бензина толкает забайкальцев на гладиаторские бои за право первым прильнуть к желанному шлангу?

Второй: что за методы используют чиновники, чтобы успокоить разъяренную толпу? Пугают шокерами? Включают брандспойты с холодной водой? Или поют ласковые колыбельные, как бабушка в детстве?

В любом случае идея интересная. Будем ждать видео с места событий.

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