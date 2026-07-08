Общество 08.07.2026 в 13:12

Участник СВО написал песню о защите Родины «Донбасс-Бурятия»

Автором стал Виктор Подвласов
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Текст: Карина Перова
Участник СВО написал песню о защите Родины «Донбасс-Бурятия»
Фото: скриншот видео

Участник специальной военной операции, военнослужащий 5-ой отдельной гвардейской танковой бригады Виктор Подвласов написал песню о защите нашей Родины «Донбасс-Бурятия».

В свет уже вышел клип, а песню исполнила вокальная группа «Портал» МАУ Культурно-досугового центра «Рассвет».

«Я пишу песни, сочиняю стихи на военную тематику. По итогу их включают на полевом радио на СВО. Хочу, чтобы знали – есть ещё в строю военнослужащие, которые стараются поднимать имидж нашей армии» - отметил автор.

Кроме того, Виктор является волонтёром от своей бригады, помогает различным подразделениям. Своим творчеством он поднимает боевой дух и показывает, что даже в самых сложных условиях солдаты остаются людьми с большим сердцем.

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