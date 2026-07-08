Пара из Бурятии отмечает 77 лет совместной жизни

В Бурятии супружеская чета отмечает 77 лет совместной жизни. Через радости и трудности, через войну и послевоенные годы, через тяжелый труд, воспитание детей и заботу друг о друге прошли Владимир Артемьевич и Роза Иннокентьевна Имегеновы. Мужчина является подопечным центра социальной помощи «Аэлита».

Владимир Артемьевич – ветеран Великой Отечественной войны, участник войны с милитаристской Японией. За мужество и доблесть награжден боевыми наградами. Роза Иннокентьевна – труженица тыла и ветеран труда. В годы войны, будучи совсем юной девушкой, она трудилась в полях, помогая обеспечивать страну продовольствием.

После Победы супруги работали вместе: Владимир Артемьевич был трактористом, а Роза Иннокентьевна – его прицепщицей. Именно совместный труд, уважение и поддержка стали прочным фундаментом их семьи.

«Вместе они воспитали шестерых детей, дали им образование и достойный пример того, какой должна быть настоящая семья», - рассказали в «Аэлите».