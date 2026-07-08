Экономика и бизнес 08.07.2026 в 13:44

Бизнесвумен из Бурятии поплатилась за Кота Матроскина

С женщиной судился «Союзмультфильм»
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Текст: Карина Перова
Бизнесвумен из Бурятии поплатилась за Кота Матроскина
Фото: архив «Номер один»

АО «Киностудия «Союзмультфильм» судилось еще с одной предпринимательницей из Бурятии. На этот раз – из Заиграевского района. С женщины взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав – она продавала кружки с персонажем из мультфильма «Простоквашино» (6+) – Котом Матроскиным.

В иске указывалось, что бизнесвумен не обращалась к мультипликаторам для заключения лицензионного договора на спорный товарный знак, и между ООО «Союзмультфильм» и женщиной не был заключен договор на использование спорного персонажа.

Как говорится в материалах дела, в итоге в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм» взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак и судебные расходы – всего более 19 тысяч рублей. А в пользу ООО «Союзмультфильм» – 14 тысяч рублей – за нарушение исключительных прав на персонаж «Кот Матроскин».

«Ответчик не оспаривал решение суда, исполнив его до вступления в законную силу путем перечисления денежных средств истцам», - прокомментировали в Заиграевском районном суде.

Ранее «Номер один» сообщал, что с хозяйки торговой сети «Абсолют» Индиры Шагдаровой за контрафактные товары в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм» взыскали более 1,7 млн рублей. Особенно дорого ей обошелся Мойдодыр.

Теги
исключительные права товарный знак

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