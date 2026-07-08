Общество 08.07.2026 в 13:59

Эпоха Бадмаева

Как один врач изменил систему здравоохранения
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Текст: Служба информации "Номер один"
Эпоха Бадмаева
Фото: из архива Городской больницы №4﻿
Уроженец села Курумкан, Сергей Николаевич был старшим сыном в многодетной семье простых сельских тружеников - Бадмаева Николая Амбаевича и Бадмаевой Цыпилмы Будаевны. 

Учеба в школе давалась легко, особенно по точным наукам, а химия была любимым предметом. Став победителем олимпиады по химии, Сергей в десятом классе получил в награду от школы экскурсионную поездку в Читу. Посещая этот город, он встретился со студенткой Читинского медицинского института - своей землячкой Даримой Сундарон, в последующем главным педиатром Минздрава Бурятии. Именно она убедила Сергея поступить в медицинский институт. 

Юноша окончил школу с серебряной медалью и легко поступил в Читинский медицинский институт в 1973 году. Со второго курса Сергей Николаевич занимался в научных кружках, выступал с докладами на конференциях, был комсоргом и старостой группы. На шестом курсе участвовал в Дальневосточной олимпиаде в г. Хабаровске среди студентов и занял второе место.

По решению деканата лечебного факультета после окончания института с красным дипломом был сразу зачислен на кафедру госпитальной терапии у доцента Г. Е. Шмеркина в клиническую ординатуру без прохождения интернатуры. Такие возможности выпускникам медицинского института предоставляются в исключительных случаях, как признание высокого профессионального потенциала. 

После завершения ординатуры Сергей Николаевич начал свою трудовую деятельность в Курумканской ЦРБ. С 1981 года - в Городской больнице № 4 Улан-Удэ. Всего один год Сергей Николаевич проработал врачом-ординатором, а затем получил назначение заместителем главного врача по лечебной работе, на этой должности он трудился в течение пяти лет. Бадмаев добился отличных результатов работы в организации лечебного процесса в стационаре, его успехи заметил министр здравоохранения Бурятии: специалиста пригласили на должность главного терапевта, где Сергей Николаевич проработал два года. 

В 1990 году возглавил Городскую больницу № 4 и вплоть до 2002 года оставался ее руководителем. Этот период был стартовым переходом на механизм медицинского страхования. Во время работы Бадмаева в больнице запустили многоуровневый принцип оказания стационарной помощи, который был необходим для внедрения стационарозамещающих технологий. За данный период открыты отделения реанимации и интенсивной терапии с экстракорпоральными методами лечения, специализированное отделение для лечения новорожденных. 

Все эти годы больница являлась площадкой для внедрения новых технологий, как медицинских, так и управленческих. 

После объединения Городской поликлиники № 4 и Городской больницы № 4 в единое учреждение Сергей Николаевич вновь вернулся к любимому делу – кураторству лечебного процесса, консультациям сложных больных. И здесь наиболее ярко виден его врачебный талант. Сергей Николаевич — один из немногих врачей в Бурятии, которые относятся к категории «мастер». Именно он был автором довольно редких диагнозов у ряда пациентов: трихинеллеза, ку-риккетсиозной лихорадки, гранулематоза Вегенера, синдрома Хаммена-Рича и других, что позволяло организовать правильное лечение и зачастую спасти жизнь больного.

Под патронатом Сергея Николаевича специалисты успешно внедряли наиболее современные технологии управления лечебным процессом в стационаре. Это позволило больнице в мае 2015 года получить международный сертификат качества по стандарту ISO 9001:2008 немецкого органа сертификации DQS, в апреле 2016 года успешно пройти надзорный аудит, а в 2018 пройти добровольную сертификацию в Национальном институте качества Росздравнадзора на соответствие требованиям качества и безопасности при оказании медицинской помощи. 

Суровым испытанием для больницы стала эпидемия ковида. Сергей Николаевич курировал работающее население, и были такие нагрузки, что 300 - 400 больных одновременно открывали и закрывали больничные листы. Случались дни, когда поступало до 500 вызовов на дом, и, надо отдать должное персоналу поликлиники, не было ни одного случая поздней госпитализации. После пандемии стационар вернулся в состав больницы, и Сергей Николаевич стал заведующим терапевтическим отделением на 40 коек, самым сложным по структуре больных. С ним рядом находились молодые врачи, которым повезло учиться у такого наставника. 

Общий стаж работы в родном коллективе Городской больницы № 4 - 45 лет. Это годы напряженного и плодотворного труда, отмеченного различными заслуженными наградами: грамоты Управления городского здравоохранения, Министерства здравоохранения РБ. Сергей Николаевич — отличник здравоохранения РФ, заслуженный врач республики. 

Встречая свой юбилей, Сергей Николаевич Бадмаев подводит большие итоги трудового пути и, может быть, с удовлетворенным чувством отлично исполненного долга мужа, отца и дедушки. При этом он остается очень востребованным и на работе, и среди близких.

Родной коллектив искренне желает Вам крепкого здоровья, личного благополучия, побольше светлых, легких дней в жизни, и искренне надеемся еще долго идти вместе с Вами рядом. С юбилеем!
Теги
здравоохранение

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