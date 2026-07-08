Общество 08.07.2026 в 14:25

Выпускник из Улан-Удэ сдал на все сто русский язык и историю

Данил Васильев учился в школе № 7
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Текст: Карина Перова
Выпускник из Улан-Удэ сдал на все сто русский язык и историю
Фото: архив «Номер один»

Выпускник школы № 7 города Улан-Удэ Данил Васильев стал двукратным 100-балльником по ЕГЭ.

Юноша полностью справился с экзаменами по русскому языку и истории. Блестящий дубль удался в том числе благодаря отличной подготовке. Наставниками выступили учитель по русскому языку Екатерина Упхоева и преподаватель истории Екатерина Степанова.

«Данил, мы восхищаемся твоим упорством, талантом и трудолюбием! Ты доказал, что самые высокие цели достижимы. От всей души поздравляем тебя с этим триумфом! И, конечно, низкий поклон нашим замечательным учителям», - прокомментировали в школе.

 

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