Выпускник из Улан-Удэ сдал на все сто русский язык и историю

Выпускник школы № 7 города Улан-Удэ Данил Васильев стал двукратным 100-балльником по ЕГЭ.

Юноша полностью справился с экзаменами по русскому языку и истории. Блестящий дубль удался в том числе благодаря отличной подготовке. Наставниками выступили учитель по русскому языку Екатерина Упхоева и преподаватель истории Екатерина Степанова.

«Данил, мы восхищаемся твоим упорством, талантом и трудолюбием! Ты доказал, что самые высокие цели достижимы. От всей души поздравляем тебя с этим триумфом! И, конечно, низкий поклон нашим замечательным учителям», - прокомментировали в школе.