Экономика и бизнес 08.07.2026 в 15:15

В Маньчжурии строится гигантский грузовой хаб

Импортные поставки Россию будут гораздо быстрее обрабатываться
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Текст: Иван Иванов
В Маньчжурии строится гигантский грузовой хаб
Фото: нейросеть

В Маньчжурии рядом с пунктом пропуска «Забайкальск» начали возводить современный транспортно‑логистический хаб и цифровой наземный порт. По словам китаиста Александра Тарасова, заведующего Центром китайской культуры Забайкальской краевой библиотеки имени А. С. Пушкина, на который ссылается издание EastRussia, объект призван развивать приграничную торговлю с Забайкальским краем и Дальним Востоком, а также ускорит оформление грузов и доставку коммерческих товаров между Китаем и Россией. Об этом сообщает портал «Чита.ру».

После запуска хаб сможет ежегодно обрабатывать 500 тысяч тонн международных дорожных грузов и 100 тысяч контейнеров. Ожидается, что это позволит сократить время портового оформления на 40% и уменьшить общие транспортные расходы на 15 %. В результате товары из Китая станут доставлять быстрее, а их стоимость потенциально снизится за счёт экономии на логистике.

Площадь строительной площадки составит 140 тысяч квадратных метров. В составе комплекса предусмотрены офисы, автоматизированные склады, контейнерные терминалы, закрытая зона таможенного контроля и интеллектуальные инспекционные линии. Кроме того, проект включает масштабную парковку, гостиницы для отдыха дальнобойщиков и предприятия общественного питания.

На данный момент строительство только стартовало, а сроки его завершения пока не называются.

При этом Китай, после ухода западных инвесторов, не торопится вкладываться в экономику России, предпочитая инвестировать в торговлю — и преимущественно на своей территории.

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Маньчжурия грузовой хаб

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