Происшествия 08.07.2026 в 15:21

В Эхирит-Булагатском районе жеребец атаковал магазин

Коню не понравилась стеклянная витрина, и он разбил ее копытами
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Текст: Иван Иванов
В Эхирит-Булагатском районе жеребец атаковал магазин
Фото: МВД по Иркутской области (скриншот видео)

В Эхирит‑Булагатском районе Иркутской области произошёл неординарный случай — жеребец повредил витрину местного магазина. Владелец торговой точки утром обнаружил разбитые стёкла и обратился в полицию. Об этом сообщает портал IRK.RU.

При изучении записей с камер наблюдения выяснилось, что виновником происшествия стало животное. По предварительной версии, жеребец, проходя мимо магазина, заметил в стекле своё отражение. Это вызвало у него испуг или агрессию — он встал на дыбы и несколько раз ударил копытами по витрине.

В результате были разбиты четыре стекла, также пострадал фасад здания. К счастью, никто из людей не пострадал. Сотрудники полиции зафиксировали ущерб и передали материалы в администрацию посёлка. Там планируют проработать вопрос организации безопасного выпаса скота, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

Правоохранители также напоминают владельцам животных о необходимости следить за их передвижением и не допускать нахождения вблизи общественных объектов без присмотра.

Коня вряд ли накажут, а вот его хозяина оштрафуют и заставят выплатить ущерб магазину.

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конь витрина иркутская область

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