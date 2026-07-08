Общество 08.07.2026 в 15:28

Пенсионерку из Бурятии наказали за слово пацана

Претензии женщине предъявил держатель пацанского слова
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Текст: Андрей Константинов
Пенсионерку из Бурятии наказали за слово пацана
Фото: нейросеть
Необычное разбирательство прошло в Арбитражном суде Бурятии. Предметом тяжбы стало слово пацана. С апреля 2022 года популярное в России выражение является товарным знаком. Он принадлежит москвичу Роману Трофимову, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя в 2021 году.

С 2025 года столичный бизнесмен начал активно судиться, предъявляя десятки исков другим предпринимателям из разных регионов страны. Все они, по мнению истца, нарушали его исключительные права на «слово пацана». Суммы исков при этом варьировались: от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей.

Под раздачу держателя пацанского слова попала и предприниматель из Бурятии. Женщина торговала на «Вайлдберриз» подарочными наборами «Слово пацана», включавшими в себя сумку, ручку, брелок, кожаный картхолдер и кожаную обложку на паспорт, а также 12 наклеек. Прав на использование этого словосочетания у пожилой бизнес-вумен не было.

Страничка бурятской предпринимательницы на маркетплейсе попалась на глаза московскому коммерсанту. Посчитав, что его права нарушены, Роман Трофимов сначала выставил претензию, а потом подал иск в суд. Изначально он предъявил к взысканию в качестве компенсации 527 тысяч рублей. Правда, позже снизил эту сумму до 263 тысяч. По подсчетам москвича, женщина продала 222 таких набора.

На днях Арбитражный суд Бурятии вынес по делу свое решение. Фемида постановила удовлетворить иск частично, снизив взыскиваемую сумму до 84 тысяч рублей – однократной стоимости фактически реализованного товара. Основания для этого были следующие. Во-первых, суд посчитал, что действие товарного знака распространяется не на все предметы подарочного набора. 

Кроме того, суд принял во внимание, что правонарушение совершено ответчиком впервые и не носило грубый характер. 

Еще одной причиной стала сложная жизненная ситуация у самой ответчицы. 

На момент вынесения судебного решения женщина уже прекратила работу в качестве индивидуального предпринимателя и стала обычной пенсионеркой. Сейчас весь ее доход составляет лишь небольшая пенсия, при этом на ней висят кредиты в общей сумме более 6,3 млн рублей. Также она оказывает помощь родственникам, один из которых недавно умер. Экс-предпринимательница просила суд при вынесении решения учесть все эти обстоятельства, что и было сделано. 
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суд товарный знак

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