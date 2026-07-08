В Этнозоопарке Улан-Удэ родился северный оленёнок

В зоопарке в Этнографическом музее Улан-Удэ пополнение: месяц назад у северных оленей родился малыш. Сейчас оленёнок уже уверенно следует за мамой, изучает окружающий мир и с каждым днем становится все любопытнее.

Посетителей предупредили: мама внимательно оберегает своего малыша, поэтому людей просят вести себя спокойно, не шуметь и не пытаться привлечь животных к себе.

«Лето для северных оленей – очень непростое время. Именно сейчас они выращивают новые рога, меняют зимнюю шерсть на летнюю, а самки ещё и выкармливают детёнышей. На всё это организм тратит огромное количество энергии. В этом году обе самки линяют немного позже обычного, сейчас они как раз меняют зимнюю шубку на летнюю», - рассказали в Этномузее.

Кроме того, оленям сильно досаждают мошки и комары. Спасаясь от насекомых, они постоянно двигаются, меньше отдыхают и хуже пасутся, поэтому летом могут выглядеть более худыми.