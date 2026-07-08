В Бурятии 40 человек полгода не видели зарплату

В Прибайкальском районе Бурятии организация с января по июнь не выплачивала заработную плату 40 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила более 13 миллионов рублей.

Работники обратились в прокуратуру. После проверки в адрес их руководителя внесли представления, в суд направили исковые заявления о взыскании невыплаченной зарплаты, компенсации за просрочку ее выплаты и компенсации морального вреда.

«После вмешательства прокуратуры права работников восстановлены, задолженность погашена в полном объеме, в отношении директора возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)», - прокомментировали в прокуратуре республики.