Политика и власть 08.07.2026 в 16:43

В Улан-Удэ назначили руководителя администрации Железнодорожного района

Должность занял Артемий Родионов
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ назначили руководителя администрации Железнодорожного района
Фото: администрация Улан-Удэ

Руководителем администрации Железнодорожного района Улан-Удэ назначили Артемия Родионова. Сегодня его представили в новой должности на планерном совещании мэра. Чиновник работает в системе органов местного самоуправления города с марта 2014 года.

Артемий Родионов в 2009 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «Политология». С марта 2019-го по июнь 2020 года был начальником отдела по работе с отдаленными микрорайонами администрации Железнодорожного района. С июня 2020-го по март 2022 года работал заместителем руководителя администрации района по работе с отдаленными микрорайонами.

С марта по декабрь 2022 года занимал должность заместителя руководителя администрации Железнодорожного района – начальника Управления по развитию территории и жизнеобеспечению. С января 2023 года трудился первым заместителем руководителя администрации Железнодорожного района, а с ноября 2025 года исполнял обязанности руководителя администрации района.

Теги
железнодорожный район администрация назначение

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