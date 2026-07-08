В Улан-Удэ назначили руководителя администрации Железнодорожного района

Руководителем администрации Железнодорожного района Улан-Удэ назначили Артемия Родионова. Сегодня его представили в новой должности на планерном совещании мэра. Чиновник работает в системе органов местного самоуправления города с марта 2014 года.

Артемий Родионов в 2009 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «Политология». С марта 2019-го по июнь 2020 года был начальником отдела по работе с отдаленными микрорайонами администрации Железнодорожного района. С июня 2020-го по март 2022 года работал заместителем руководителя администрации района по работе с отдаленными микрорайонами.

С марта по декабрь 2022 года занимал должность заместителя руководителя администрации Железнодорожного района – начальника Управления по развитию территории и жизнеобеспечению. С января 2023 года трудился первым заместителем руководителя администрации Железнодорожного района, а с ноября 2025 года исполнял обязанности руководителя администрации района.