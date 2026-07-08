Общество 08.07.2026 в 15:56

В Улан-Удэ в День семьи поженились двое спортсменов

Брак зарегистрировали тренер и лыжница
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ в День семьи поженились двое спортсменов
Фото: канал в МАХ Ивана Козырева

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Улан-Удэ связали себя узами брака представители спортивного сообщества Бурятии – тренер Алексей Купцов и лыжница Екатерина Купцова.

Алексей – мастер спорта России по конькобежному спорту, мастер спорта по спортивной гимнастике, и мастер спорта по велоспорту. Екатерина имеет 1 разряд по лыжным гонкам.

«Теперь это не только команда на тренировках и соревнованиях, но и настоящая спортивная семья, где любовь к спорту, стремление к развитию и поддержка друг друга становятся прочным фундаментом совместного пути», - прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Теги
брак спортсмены

Все новости

В Этнозоопарке Улан-Удэ родился северный оленёнок
08.07.2026 в 16:11
В Улан-Удэ в День семьи поженились двое спортсменов
08.07.2026 в 15:56
«Она была до жути спокойной»
08.07.2026 в 15:42
Пенсионерку из Бурятии наказали за слово пацана
08.07.2026 в 15:28
В Эхирит-Булагатском районе жеребец атаковал магазин
08.07.2026 в 15:21
В Маньчжурии строится гигантский грузовой хаб
08.07.2026 в 15:15
Выпускник из Улан-Удэ сдал на все сто русский язык и историю
08.07.2026 в 14:25
Эпоха Бадмаева
08.07.2026 в 13:59
Бизнесвумен из Бурятии поплатилась за Кота Матроскина
08.07.2026 в 13:44
Участник СВО написал песню о защите Родины «Донбасс-Бурятия»
08.07.2026 в 13:12
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

Читайте также
В Этнозоопарке Улан-Удэ родился северный оленёнок
Малыш уже уверенно следует за мамой
08.07.2026 в 16:11
Пенсионерку из Бурятии наказали за слово пацана
Претензии женщине предъявил держатель пацанского слова
08.07.2026 в 15:28
Выпускник из Улан-Удэ сдал на все сто русский язык и историю
А обществознание - на 90 баллов
08.07.2026 в 14:25
Эпоха Бадмаева
Как один врач изменил систему здравоохранения
08.07.2026 в 13:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru