В Улан-Удэ в День семьи поженились двое спортсменов

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Улан-Удэ связали себя узами брака представители спортивного сообщества Бурятии – тренер Алексей Купцов и лыжница Екатерина Купцова.

Алексей – мастер спорта России по конькобежному спорту, мастер спорта по спортивной гимнастике, и мастер спорта по велоспорту. Екатерина имеет 1 разряд по лыжным гонкам.

«Теперь это не только команда на тренировках и соревнованиях, но и настоящая спортивная семья, где любовь к спорту, стремление к развитию и поддержка друг друга становятся прочным фундаментом совместного пути», - прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев.