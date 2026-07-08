Происшествия 08.07.2026 в 15:42
«Она была до жути спокойной»
Полицейские задержали мать погибшей девочки из Ачинска в новосибирском ТЦ
Текст: КП-Новосибирск
Стали известны подробности задержания в Новосибирске Екатерины Н. – матери погибшей пятилетней девочки из Ачинска. Как сообщает КП-Новосибирск, 27 июня женщина с дочерью ушла из дома на улице Красной звезды в Ачинске и пропала. Тревогу забил ее муж, когда женщина не вернулась домой: он рассказал, что до этого она не раз уходила из дома, но всегда возвращалась. Как позже подтвердил СК, женщина страдает психическим заболеванием.
Поиски начали вести полиция и волонтеры. Вскоре пришла тревожная новость: Екатерину видели на улице Норильской в Красноярске, но она была без дочери. Несколько дней о судьбе ребенка ничего не было известно, а 5 июля волонтеры обнаружили тело ребенка у железнодорожных путей в Ачинске.
Спустя два дня – 7 июля – задержали и саму Екатерину: к тому моменту она успела уехать в Новосибирск.
- Вычислили ее благодаря камерам видеонаблюдения, задержали в одном из ТЦ Заельцовского района, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.
О том, как происходило задержание, КП-Новосибирск рассказали очевидцы.
- Мы с мужем были в том торговом центре, и увидели сначала наряд полиции. А потом правоохранители выводили эту женщину: она была в странной голубой куртке, с капюшоном на голове – в такую жару это выглядело очень странно. Шла она без истерики, вообще никаких эмоций на лице – была спокойной даже до жути, - рассказала КП-Новосибирск очевидица.
На данный момент Екатерина Задержана и находится в СИЗО в Новосибирске: в ближайшее время ее доставят в Красноярск.
Поиски начали вести полиция и волонтеры. Вскоре пришла тревожная новость: Екатерину видели на улице Норильской в Красноярске, но она была без дочери. Несколько дней о судьбе ребенка ничего не было известно, а 5 июля волонтеры обнаружили тело ребенка у железнодорожных путей в Ачинске.
Спустя два дня – 7 июля – задержали и саму Екатерину: к тому моменту она успела уехать в Новосибирск.
- Вычислили ее благодаря камерам видеонаблюдения, задержали в одном из ТЦ Заельцовского района, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.
О том, как происходило задержание, КП-Новосибирск рассказали очевидцы.
- Мы с мужем были в том торговом центре, и увидели сначала наряд полиции. А потом правоохранители выводили эту женщину: она была в странной голубой куртке, с капюшоном на голове – в такую жару это выглядело очень странно. Шла она без истерики, вообще никаких эмоций на лице – была спокойной даже до жути, - рассказала КП-Новосибирск очевидица.
На данный момент Екатерина Задержана и находится в СИЗО в Новосибирске: в ближайшее время ее доставят в Красноярск.