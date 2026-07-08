Общество 08.07.2026 в 16:50
В Улан-Удэ закроют железнодорожный переезд на Стеколке
Там будут проводить ремонт
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ в ночь с 9 на 10 июля закроют железнодорожный переезд в микрорайоне Стеклозавод. Там будут проводить ремонт, сообщает администрация Советского района.
Движение для автомобилей будет перекрыто с 23:00 до 06:00. Объезд будет организован через путепровод, расположенный на пересечении Проспекта 50-летия Октября и улицы Революции 1905 года.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты с учетом перекрытия.
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