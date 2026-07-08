В Улан-Удэ закроют железнодорожный переезд на Стеколке

В Улан-Удэ в ночь с 9 на 10 июля закроют железнодорожный переезд в микрорайоне Стеклозавод. Там будут проводить ремонт, сообщает администрация Советского района.

Движение для автомобилей будет перекрыто с 23:00 до 06:00. Объезд будет организован через путепровод, расположенный на пересечении Проспекта 50-летия Октября и улицы Революции 1905 года.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты с учетом перекрытия.