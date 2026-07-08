Общество 08.07.2026 в 17:08

Губернатор Иркутской области рассказал, почему в Иркутске мало бензина

В июле региону потребуется где-то взять 30 тысяч тонн бензина для обеспечения независимых АЗС
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Текст: Иван Иванов
Губернатор Иркутской области рассказал, почему в Иркутске мало бензина
Фото: архив «Номер один»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на сессии Заксобрания объяснил причины топливного кризиса в регионе. По его словам, ситуация обусловлена исторически сложившимся распределением рынка топлива: на долю вертикально интегрированных компаний приходится около 30 % рынка, а на независимые нефтяные компании — свыше 70 %. Усугубило положение снижение биржевых нормативов с нефтеперерабатывающих заводов с 20 % до 10 % в пользу вертикально интегрированных компаний. Из‑за этого регионы, где доминируют независимые игроки, столкнулись с тем, что отпуск топлива по уже закупленным объёмам не был осуществлён.

Для урегулирования ситуации в области создан региональный штаб, который еженедельно собирается для формирования позиции по дополнительным гарантированным поставкам. По расчётам властей, потребность независимых АЗС в топливе на июль составляет 30 тысяч тонн. При этом приоритетным вариантом поставок рассматривается Ангарский нефтеперерабатывающий завод.

При этом режим повышенной готовности в регионе сохраняется: власти продолжают отслеживать ситуацию с защитой нефтеперерабатывающих заводов и решать сопутствующие проблемы, в том числе обеспечивать топливом сельскохозяйственные предприятия и северный завод.

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