Происшествия 08.07.2026 в 17:34
На севере Бурятии погиб водитель пикапа
Двух пассажирок доставили в больницу
Текст: Карина Перова
В Бурятии произошло смертельное ДТП по улице Рабочая в Северобайкальске, возле старого стадиона.
Как подчеркнули в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, из-за чего пикап опрокинулся. Автомобилист погиб.
«Две пассажирки доставлены в тяжелом состоянии в Нижнеангарскую ЦРБ», - говорится в сообщении.
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