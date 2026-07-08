На севере Бурятии погиб водитель пикапа

В Бурятии произошло смертельное ДТП по улице Рабочая в Северобайкальске, возле старого стадиона.

Как подчеркнули в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, из-за чего пикап опрокинулся. Автомобилист погиб.

«Две пассажирки доставлены в тяжелом состоянии в Нижнеангарскую ЦРБ», - говорится в сообщении.