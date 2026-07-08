Происшествия 08.07.2026 в 17:34

На севере Бурятии погиб водитель пикапа

Двух пассажирок доставили в больницу
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Текст: Карина Перова
На севере Бурятии погиб водитель пикапа
Фото: «Северобайкалье-инфо.24/7»

В Бурятии произошло смертельное ДТП по улице Рабочая в Северобайкальске, возле старого стадиона.

Как подчеркнули в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, из-за чего пикап опрокинулся. Автомобилист погиб.

«Две пассажирки доставлены в тяжелом состоянии в Нижнеангарскую ЦРБ», - говорится в сообщении.

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