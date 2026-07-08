Экономика и бизнес 08.07.2026 в 17:17

В Улан-Удэ «вторичка» подорожала почти на 7% за первую половину 2026 года

Данные представил портал «Мир квартир»
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Текст: Служба информации «Номер один»
В Улан-Удэ «вторичка» подорожала почти на 7% за первую половину 2026 года
Фото: архив «Номер один»

Как следует из данных исследования портала «Мир квартир», по итогам первого полугодия цена вторичной недвижимости на рынке в России возросла.

Так, в среднем квадратный метр прирастил 5,5% к своей цене. Квартиры же подорожали на 4,9%.

В Улан-Удэ цена за «квадрат» вторичного жилья выросла на 6,5% (149 523 рубля), а за квартиру — на 6,9% (7 562 173 рубля).

В Иркутске отмечается подорожание на 6,2% (151 789 рублей) и 5,2% (8 170 219 рублей), соответственно.

Не обошел рост цен и Читу – за «квадрат» на 7,9% (147 746 рублей), а за квартиру на 8,1% (8 303 722 рубля).

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