«Алтаргану-2026» открыли более 5000 участников

Вечером 2 июля на Центральной арене Улан-Удэ прошла торжественная церемония открытия XVI Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2026». Парад делегаций, театрализованное представление и тысячи участников со всего мира дали официальный старт одному из крупнейших культурных событий Бурятии.Фестиваль объединил общины бурят, прибывших из различных субъектов РФ, а также из Монголии и Китая. Парад включал делегации из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области, представители которых прошли вместе с гостями из КНР и Монголии. Также в мероприятии приняли участие землячества из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской, Магаданской и Калининградской областей, Татарстана, ЯНАО и других территорий России.Участниками фестиваля стали более 5 тыс. человек.Открывая праздник, глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что за годы существования «Алтаргана» стала символом единства бурятского народа, независимо от того, в какой стране или регионе живут его представители.- «Алтаргана» объединяет тысячи людей с общей историей, общими ценностями и уникальной культурой, которая, преодолевая века, не теряет своей самобытности. Это праздник, где каждый вспоминает свои корни, свою малую родину и получает возможность вновь прикоснуться к истории своего народа, - сказал глава республики.Алексей Цыденов отметил, что этот фестиваль проходит на фоне Года единства народов России и привлек рекордное число участников. В частности, из Монголии в Бурятию прибыло порядка 1,8 тыс. гостей, а также многочисленные делегации из Китая, Иркутской области и Забайкальского края.С поздравительным видеосообщением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Также прозвучали приветственные слова от заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева и министра культуры Ольги Любимовой.- Сегодня в Улан-Удэ собрались тысячи артистов, профессиональные коллективы, спортсмены из нашей страны и зарубежных государств. Они продемонстрируют свое мастерство, порадуют зрителей яркими выступлениями.Дорогие друзья! Искренне верю, что этот грандиозный праздник искусства и спорта станет символом дружбы, взаимопонимания и творческого общения и, конечно, вдохновит участников и зрителей на сохранение культурного богатства, соединит сердца людей во имя процветания и благополучия народов России, Монголии и Китая. Желаю всем удачи и незабываемых впечатлений! – пожелал Михаил Мишустин собравшимся участникам и зрителям праздника.Право поднять флаг XVI Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана - 2026» было предоставлено Герою Российской Федерации, командиру разведывательного батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии подполковнику воздушно-десантных войск Дашибалу Мункожаргалову, мастеру спорта России по вольной борьбе и мастеру спорта Забайкальского края по бурятской национальной борьбе «Бухэ барилдаан», абсолютному чемпиону Международного фестиваля «Алтаргана-2006» Зоригто Цырендондопову и профессору, заслуженному деятелю искусств РФ, заслуженному работнику культуры Российской Федерации и Республики Бурятия Сергею Добрынину.- Пусть «Алтаргана» сохранится в наших сердцах как наглядный символ великого единства бурятского народа. Сила России в единстве. С праздником, дорогие земляки! - сказал Дашибал Мункожаргалов.Кульминацией вечера стала грандиозная театральная постановка «Шэдитэ Алтаргана», состоящая из шести смысловых глав. Сочетая трогательную музыку и энергичные танцевальные номера, каждая часть представила самостоятельное повествование, наполненное исторической глубиной, патриотическим пафосом и духом древних легенд.Зрители остались глубоко впечатлены всем мероприятием, которое включало парадное шествие и праздничный концерт. Они высоко оценили грамотную организацию и продуманную концепцию, позволившую каждому присутствующему проследить исторический путь бурятского народа от древних времен до современности.Гости фестиваля получили возможность поддержать бойцов специальной военной операции. На юртах «Алтарганы» установили баннеры с QR-кодами благотворительного фонда «Содействие», через которые можно было внести посильный вклад.В рамках текущего фестиваля прошло 18 творческих конкурсов, а также соревнования по традиционным бурятским видам спорта: борьбе «Бухэ барилдаан», стрельбе из лука «Һур харбаан», конным скачкам «Мори урилдаан» и разбивании хребтовой кости «Һээр шаалган».