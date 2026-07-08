Общество 08.07.2026 в 09:35
Бурятия - в юртах
На фестивале «Алтаргана-2026» в юртах представили культуру Бурятии, Монголии и Китая
Текст: Лариса Ситник
2 июля на территории физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ состоялось торжественное открытие юрточного городка «Вся Бурятия» и творческих состязаний в рамках XVI Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2026», который прошел в Бурятии с 1 по 5 июля.
На протяжении нескольких дней территория физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ напоминала поселение кочевников. Здесь, вплотную друг к другу, располагались юрты, привезенные из различных районов Бурятии, соседних регионов, Монголии, а также юрта бурят из китайского региона Шэнэхэн. Каждая юрта со своим собственным неповторимым обликом, традиционными угощениями и ремесленными изделиями хранит семейные предания и дарит то особое ощущение близости родной земли, которое призывает людей собираться на фестиваль «Алтаргана».
Городок навестили первые лица официальных делегаций. Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, в оформлении юрт постарались все.
– Сегодня меня многое, что удивило. В юрте Кабанского района был серебряный клинок, который был подарен тайше цесаревичем Николаем II (впоследствии императором). Такая историческая реликвия. Также были представлены музейные экспонаты. И, конечно, очень большие столы с нашей традиционной пищей. Вроде бы одно и то же – буузы и урмэ, но у каждого района по-разному. Это такое богатство, разнообразие и единение, – отметил Алексей Цыденов.
Главная идея юрточного городка — представить Бурятию не как музейный экспонат, а в ее живой, реальной жизни. Внутри каждой юрты была представлена не просто утварь, а развернутая история конкретного региона или района: здесь можно было увидеть аутентичный интерьер, работы местных ремесленников, товары отечественных производителей и детали повседневного быта. Посетители могли узнать о современном укладе жизни районов республики, а также прикоснуться к культурным традициям бурят из Иркутской области, Забайкальского края, Монголии и Китая.
Не случайно городок назвали «Бурятией в миниатюре». Здесь стерлась грань между зрителем и экспонатом: у юрт гостей встречали хозяева, с радостью повествующие о своих родах и родных селах. Они демонстрировали национальные ремесла, делились угощениями и подробно разъясняли значение предметов, которые в повседневной рутине часто превращаются лишь в семейную реликвию.
Одним из центральных событий городка стал конкурс «Нангин бууса» — презентация лучших практик жизни и хозяйствования бурятского народа. Название переводят как «родная колыбель» или «священное кочевье». Участие в нем вышло за рамки простого соревнования фермеров: конкурсанты продемонстрировали, как в современном хозяйстве гармонично переплетаются труд, культурные традиции, связь поколений, экологическая ответственность и сохранение родного языка.
Жюри на «Нангин бууса» оценивало не только зрелищность выступления. Ключевыми критериями стали рациональное землепользование, обустройство двора, сохранение бурятского языкового пространства в семье, передача знаний от старших младшим и внедрение современных агротехнологий. Здесь традиция не противостоит прогрессу, а служит его фундаментом.
Пока на улице бурлила жизнь в палатках, в здании ФСК одновременно проходили творческие состязания «Алтарганы», включавшие в себя экспозиции художественной фотографии, книжные выставки и образцы бурят-монгольской каллиграфии. На главном стадионе стартовали предварительные этапы спортивных соревнований.
Атмосфера праздника ощущалась по всему городу. Несмотря на сильную жару, горожане заменили повседневную одежду на национальные костюмы. Воздух наполняли родная речь и народные песни, а юрты стали ярким украшением этого праздника единства и сплоченности.
В программе «Алтарганы» были предусмотрены различные творческие состязания, национальные спортивные дисциплины, выставки, концерты, встречи с мастерами, а также литературные и языковые площадки. Однако именно юрточный городок стал тем местом, где общий смысл праздника считывался особенно ясно: культура живет, пока у нее есть дом, семья, язык, труд и люди, готовые передавать это дальше.
На протяжении нескольких дней территория физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ напоминала поселение кочевников. Здесь, вплотную друг к другу, располагались юрты, привезенные из различных районов Бурятии, соседних регионов, Монголии, а также юрта бурят из китайского региона Шэнэхэн. Каждая юрта со своим собственным неповторимым обликом, традиционными угощениями и ремесленными изделиями хранит семейные предания и дарит то особое ощущение близости родной земли, которое призывает людей собираться на фестиваль «Алтаргана».
Городок навестили первые лица официальных делегаций. Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, в оформлении юрт постарались все.
– Сегодня меня многое, что удивило. В юрте Кабанского района был серебряный клинок, который был подарен тайше цесаревичем Николаем II (впоследствии императором). Такая историческая реликвия. Также были представлены музейные экспонаты. И, конечно, очень большие столы с нашей традиционной пищей. Вроде бы одно и то же – буузы и урмэ, но у каждого района по-разному. Это такое богатство, разнообразие и единение, – отметил Алексей Цыденов.
Главная идея юрточного городка — представить Бурятию не как музейный экспонат, а в ее живой, реальной жизни. Внутри каждой юрты была представлена не просто утварь, а развернутая история конкретного региона или района: здесь можно было увидеть аутентичный интерьер, работы местных ремесленников, товары отечественных производителей и детали повседневного быта. Посетители могли узнать о современном укладе жизни районов республики, а также прикоснуться к культурным традициям бурят из Иркутской области, Забайкальского края, Монголии и Китая.
Не случайно городок назвали «Бурятией в миниатюре». Здесь стерлась грань между зрителем и экспонатом: у юрт гостей встречали хозяева, с радостью повествующие о своих родах и родных селах. Они демонстрировали национальные ремесла, делились угощениями и подробно разъясняли значение предметов, которые в повседневной рутине часто превращаются лишь в семейную реликвию.
Одним из центральных событий городка стал конкурс «Нангин бууса» — презентация лучших практик жизни и хозяйствования бурятского народа. Название переводят как «родная колыбель» или «священное кочевье». Участие в нем вышло за рамки простого соревнования фермеров: конкурсанты продемонстрировали, как в современном хозяйстве гармонично переплетаются труд, культурные традиции, связь поколений, экологическая ответственность и сохранение родного языка.
Жюри на «Нангин бууса» оценивало не только зрелищность выступления. Ключевыми критериями стали рациональное землепользование, обустройство двора, сохранение бурятского языкового пространства в семье, передача знаний от старших младшим и внедрение современных агротехнологий. Здесь традиция не противостоит прогрессу, а служит его фундаментом.
Пока на улице бурлила жизнь в палатках, в здании ФСК одновременно проходили творческие состязания «Алтарганы», включавшие в себя экспозиции художественной фотографии, книжные выставки и образцы бурят-монгольской каллиграфии. На главном стадионе стартовали предварительные этапы спортивных соревнований.
Атмосфера праздника ощущалась по всему городу. Несмотря на сильную жару, горожане заменили повседневную одежду на национальные костюмы. Воздух наполняли родная речь и народные песни, а юрты стали ярким украшением этого праздника единства и сплоченности.
В программе «Алтарганы» были предусмотрены различные творческие состязания, национальные спортивные дисциплины, выставки, концерты, встречи с мастерами, а также литературные и языковые площадки. Однако именно юрточный городок стал тем местом, где общий смысл праздника считывался особенно ясно: культура живет, пока у нее есть дом, семья, язык, труд и люди, готовые передавать это дальше.
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