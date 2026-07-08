Бурятия - в юртах

2 июля на территории физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ состоялось торжественное открытие юрточного городка «Вся Бурятия» и творческих состязаний в рамках XVI Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2026», который прошел в Бурятии с 1 по 5 июля.На протяжении нескольких дней территория физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ напоминала поселение кочевников. Здесь, вплотную друг к другу, располагались юрты, привезенные из различных районов Бурятии, соседних регионов, Монголии, а также юрта бурят из китайского региона Шэнэхэн. Каждая юрта со своим собственным неповторимым обликом, традиционными угощениями и ремесленными изделиями хранит семейные предания и дарит то особое ощущение близости родной земли, которое призывает людей собираться на фестиваль «Алтаргана».Городок навестили первые лица официальных делегаций. Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, в оформлении юрт постарались все.– Сегодня меня многое, что удивило. В юрте Кабанского района был серебряный клинок, который был подарен тайше цесаревичем Николаем II (впоследствии императором). Такая историческая реликвия. Также были представлены музейные экспонаты. И, конечно, очень большие столы с нашей традиционной пищей. Вроде бы одно и то же – буузы и урмэ, но у каждого района по-разному. Это такое богатство, разнообразие и единение, – отметил Алексей Цыденов.Главная идея юрточного городка — представить Бурятию не как музейный экспонат, а в ее живой, реальной жизни. Внутри каждой юрты была представлена не просто утварь, а развернутая история конкретного региона или района: здесь можно было увидеть аутентичный интерьер, работы местных ремесленников, товары отечественных производителей и детали повседневного быта. Посетители могли узнать о современном укладе жизни районов республики, а также прикоснуться к культурным традициям бурят из Иркутской области, Забайкальского края, Монголии и Китая.Не случайно городок назвали «Бурятией в миниатюре». Здесь стерлась грань между зрителем и экспонатом: у юрт гостей встречали хозяева, с радостью повествующие о своих родах и родных селах. Они демонстрировали национальные ремесла, делились угощениями и подробно разъясняли значение предметов, которые в повседневной рутине часто превращаются лишь в семейную реликвию.Одним из центральных событий городка стал конкурс «Нангин бууса» — презентация лучших практик жизни и хозяйствования бурятского народа. Название переводят как «родная колыбель» или «священное кочевье». Участие в нем вышло за рамки простого соревнования фермеров: конкурсанты продемонстрировали, как в современном хозяйстве гармонично переплетаются труд, культурные традиции, связь поколений, экологическая ответственность и сохранение родного языка.Жюри на «Нангин бууса» оценивало не только зрелищность выступления. Ключевыми критериями стали рациональное землепользование, обустройство двора, сохранение бурятского языкового пространства в семье, передача знаний от старших младшим и внедрение современных агротехнологий. Здесь традиция не противостоит прогрессу, а служит его фундаментом.Пока на улице бурлила жизнь в палатках, в здании ФСК одновременно проходили творческие состязания «Алтарганы», включавшие в себя экспозиции художественной фотографии, книжные выставки и образцы бурят-монгольской каллиграфии. На главном стадионе стартовали предварительные этапы спортивных соревнований.Атмосфера праздника ощущалась по всему городу. Несмотря на сильную жару, горожане заменили повседневную одежду на национальные костюмы. Воздух наполняли родная речь и народные песни, а юрты стали ярким украшением этого праздника единства и сплоченности.В программе «Алтарганы» были предусмотрены различные творческие состязания, национальные спортивные дисциплины, выставки, концерты, встречи с мастерами, а также литературные и языковые площадки. Однако именно юрточный городок стал тем местом, где общий смысл праздника считывался особенно ясно: культура живет, пока у нее есть дом, семья, язык, труд и люди, готовые передавать это дальше.