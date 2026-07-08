«Алтаргану» посетила почетный гость

1 июля глава Республики Бурятия Алексей Цыденов встретился с участницей боев на реке Халхин-Гол Цэрэнгийн Чимэдцэрэн. Мероприятие прошло в Художественном музее им. Ц. С. Сампилова на выставке декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов. Выставка приурочена к XVI Международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана-2026».Цэрэнгийн Чимэдцэрэн — последняя из монгольских ветеранов, переживших сражения на реке Халхин-Гол. В 15-летнем возрасте она добровольно вступила в ряды монгольской армии вместе с подругами, ответив на японское нападение в районе Халхин-Гола. Она вошла в группу из 16 девушек, отправившихся на фронт. В госпитале Чимэдцэрэн трудилась медсестрой, спасая жизни монгольских и советских воинов, эвакуируя их с поля боя и ухаживая за ранеными.В 2023 году Цэрэнгийн Чимэдцэрэн была удостоена медали «За заслуги перед Республикой Бурятия». Она приняла участие в торжественных парадах: в Улан-Удэ на праздновании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и на Красной площади в Москве, где отмечалось 80-летие исторической Победы. В 2024 году за вклад в медицину ей присвоили звание заслуженного работника здравоохранения Монголии, а в 2025 году она стала кавалером ордена Сухэ-Батора, высшей государственной награды страны.— Алтаргана — это объединяющий праздник бурятского народа, который раз в два года проходит на землях исконного проживания бурят. В Бурятии, в Забайкалье, в Иркутской области, в Монголии. Мы рады встречать всех гостей. И сегодня у нас такой почетный гость - бабушка Чимэдцэрэн, которая уже не первый раз к нам приезжает. Ей 102 года, и в таком почтенном возрасте она очень бодрая и сильная. В целом у нас ожидается очень большая делегация из Монголии, порядка 1800 человек. Гости съезжаются со всей России и из других стран. Я всех приглашаю на большой праздник спорта, праздник культуры, истории и национальной гордости, — приветствовал глава Бурятии Алексей Цыденов гостью из Монголии и членов ее семьи.Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева рассказала об увековечивании подвига Цэрэнгийн Чимэдцэрэн в искусстве.— Мы поставили спектакль «Халхин Гол. Тангариг». Буряад театр специально выезжал на экспедицию: они собирали материал, сидели в архивах, вытаскивали документы. Постановка была инициирована главой республики. Спектакль рассказывает о том, как госпожа Чимэдцэрэн организовала 16 девочек, давших клятву помогать своей стране, своим воинам. Они выходили на поле боя, подбирали раненых советских и монгольских солдат, доносили до госпиталя, выхаживали. Наш спектакль о ней пользовался в Монголии огромным успехом, а в России мы даже получили «Золотую маску». Совсем недавно мы выезжали снова — спектакль прокатывали не только по тем аймакам, где проходили бои, но и еще перед армией Монголии. И госпожа Чимэдцэрэн, мы ее любовно называем «манай эжы» («наша бабушка») - теперь наш постоянный друг, как и вся ее семья, — рассказала министр.На мероприятии для Цэрэнгийн Чимэдцэрэн продемонстрировали масштабную экспозицию выставки-конкурса, организованную Республиканским центром народного творчества. Уникальность данного конкурса заключается в том, что работы всех участников объединяются в единую композицию, представляющую конкретный регион.На выставке демонстрируются работы 91 мастера из Бурятии, Монголии, автономного района Внутренняя Монголия КНР, Забайкальского края и Иркутской области. Конкурс проводится по семи номинациям: художественная обработка дерева, металлов, мягких материалов, камня и кости, а также художественная керамика, буряад зураг и сувениры. Среди экспонатов выделяются скульптуры Александра Чинбата, панно Алдара Санжиева «Дыхание Алтарганы» и гобелен Алимы Цырендоржиевой «Хий морин» из конского волоса.