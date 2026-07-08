Общество 08.07.2026 в 10:35

«Победит бурятский народ»

Жеребьевка конкурсов и состязаний «Алтарганы» превратилась в яркий праздник
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Текст: Лариса Ситник
«Победит бурятский народ»
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Вечером 1 июля на Театральной площади в Улан-Удэ определили порядок выступлений в творческих конкурсах на «Алтаргане». Распределение участников абсолютно случайное и беспристрастное: достаточно нажать на кнопку и программа сделает все автоматически. Проведение жеребьевки доверили руководству регионов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, открывая мероприятие, обратился к собравшимся с приветственной речью. Он отметил, что фестиваль «Алтаргана» прочно утвердился в качестве символа единства бурятского народа, объединяющего соотечественников вне зависимости от того, где они сейчас живут. По словам руководителя региона, каждое проведение праздника служит магнитом для тех, кто стремится прикоснуться к своим истокам, возрождая связь с родной культурой и историей.

- Кто бы где ни жил, каждый вспоминает свою родину, свои истоки и съезжается туда, где проходит «Алтаргана». Сегодня это Бурятия, в прошлый раз - Монголия, ранее - Забайкалье, в будущем - Иркутская область. Этот праздник всегда объединяет людей. В этом году президент России Владимир Путин объявил Год единства народов России, и особенно символично, что «Алтаргана» проходит именно сейчас. Мы ждем гостей: только из Монголии порядка 1800 человек, а также сотни участников из Забайкалья и Иркутской области. Пусть фестиваль объединяет всех и дает радость общения, возможность прикоснуться к истории и культуре, - сказал Алексей Цыденов.

Глава региона отметил, что в программе фестиваля предусмотрено девять творческих состязаний, охватывающих вокальные и эпические направления, а также спортивные дисциплины. По его мнению, хотя у каждого субъекта будет своя команда сторонников, абсолютной победой станет триумф всего бурятского народа вне зависимости от итогового счета.

Столица Бурятии принимает «Алтаргану» в третий раз. Предыдущий раз Улан-Удэ встречал гостей десять лет назад, в 2016 году. И если раньше определение очередности выступлений было сугубо рабочим процессом, то в этот раз организаторы превратили его в яркое театрализованное действо.

Фестиваль «Алтаргана» проводится раз в два года и занимает важное место в культурной жизни бурятского народа. Начало его истории было положено в 1994 году в Монголии, где он изначально задумывался как праздник бурятской песни. С 2002 года фестиваль обрел статус международного, проводимый поочередно на территории России и Монголии. Он объединяет участников из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Монголии, а также бурятские диаспоры из других регионов и стран.

Этимология названия праздника восходит к названию степного кустарника алтаргана, который олицетворяет несгибаемость духа и энергию. Данный образ служит символом глубокой духовной связи бурятского этноса с родными просторами и его историческими корнями.

В настоящее время «Алтаргана» трансформировалась в масштабный культурно-общественный форум, где синтезируются вокальное искусство, национальные традиции, литературное творчество, кинематограф, спорт и социальные проекты. Фестиваль направлен на бережное сохранение и развитие бурятских обычаев, укрепление межкультурных контактов и формирование площадки для диалога и обмена опытом между представителями различных государств.

Организаторы уверены, что «Алтаргана-2026» подарила участникам и зрителям яркие впечатления, новые знакомства и атмосферу настоящего национального праздника.

Для участников и зрителей «Алтаргана» — это способ прикоснуться к истокам, вспомнить традиции предков. Этим праздником живет сейчас вся республика.

- Я приехала с делегацией Забайкальского края и желаю своим землякам удачи. Чтобы заняли призовые места! Всем удачи, - поделилась Жаргалма Цыбденова из Забайкальского края.

- Это объединяет нас, разные поколения, передается из поколения в поколения, и я этому очень рада, - отметила жительница Улан-Удэ Долгор Цыбенова, пришедшая на театральную площадь.
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Алтаргана

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