Зурхай на четверг, 9 июля

Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения детей, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям, родившимся в год Курицы, Коровы и Змеи, сеять, заключать договоры, торговать, заниматься делами, связанными с приумножением чего-либо.Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; освящать храмы и другие объекты почитания, заниматься государственными делами, совершать омовение, начинать военные действия и судебные тяжбы.Стрижка волос: к болезни.Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на восток).Фото: Номер один