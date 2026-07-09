Общество 09.07.2026 в 06:02
Зурхай на четверг, 9 июля
24-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения детей, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» - людям, родившимся в год Курицы, Коровы и Змеи, сеять, заключать договоры, торговать, заниматься делами, связанными с приумножением чего-либо.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; освящать храмы и другие объекты почитания, заниматься государственными делами, совершать омовение, начинать военные действия и судебные тяжбы.
Стрижка волос: к болезни.
Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на восток).
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; освящать храмы и другие объекты почитания, заниматься государственными делами, совершать омовение, начинать военные действия и судебные тяжбы.
Стрижка волос: к болезни.
Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на восток).
Фото: Номер один