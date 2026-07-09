Происшествия 09.07.2026 в 10:58
В Бурятии 71-летний водитель погиб в опрокинувшейся иномарке
ДТП произошло в Северо-Байкальском районе
Текст: Карина Перова
За минувшие сутки в Бурятии случилось 29 аварий с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими. Сразу две смертельных аварии произошли в Северо-Байкальском районе.
Так, около семи часов вечера 71-летний водитель автомобиля «Хонда ЦРВ» в двух километрах от поселка Нижнеангарск не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась.
«Водитель получил смертельную травму и скончался на месте ДТП до приезда медиков», - рассказали в ГАИ республики.
Напомним, также в Нижнеангарске в результате опрокидывания пикапа погибли два человека – водитель и пассажирка (скончалась в больнице).